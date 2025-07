Giustizia, CdM approva stabilizzazione Tribunale Ischia

- pubblicità -

“Con l’approvazione in Cdm del provvedimento per il riordino della geografia giudiziaria, che dovrà passare per le Camere, verrà stabilizzato anche il tribunale di Ischia, come promesso dalla Lega e dal sottosegretario Ostellari. Fatti concreti e poche chiacchiere per garantire all’isola servizi fondamentali, dimostrando ancora una volta grande attenzione per i nostri territori”.

Così in una nota il senatore Gianluca Cantalamessa, segretario provinciale della Lega a Napoli.