Giustizia, sindaco di Cesa assolto

Mercoledì pomeriggio il Giudice Monocratico del Tribunale di Napoli Nord, Giuseppe Cioffi, ha assolto Enzo Guida, sindaco di Cesa ed avvocato, dalle accuse di maltrattamenti in famiglia, simulazione di reato e danneggiamento con formula piena. Il Tribunale ha, inoltre, assolto Erika Maria Alma, ex presidente del consiglio comunale di Cesa ed ex consigliere comunale di Aversa, dal reato di stalking nei confronti della ex moglie di Guida.

Una vicenda familiare che, come spesso accade, ha trovato il suo approdo nelle aule di giustizia.

All’esito del complesso e lungo dibattimento, anche il Pubblico Ministero aveva chiesto la assoluzione di Guida.

In questo processo il sindaco Guida è stato difeso dagli avvocati Vittorio Giaquinto e Domenico Antonucci, mentre Alma dall’avvocato Giuseppe Stellato.

Il giudice monocratico Cioffi ha riservato 90 giorni come termine per il deposito delle motivazioni.