Il Procuratore Gratteri a Casal di Principe sabato 29

Nicola Gratteri incontra i giovani a Casal di Principe per un confronto sincero e diretto in una delle comunità più simboliche d’Italia nella lotta alle mafie.

L’unico luogo storico di mafie nel nostro Paese visitato da un Presidente della Repubblica. L’idea dell’incontro è di Polity Design, la scuola del disegno delle relazioni, basata a Caserta, d’ispirazione cattolica, nota per molte iniziative innovative in ambito sociale, insieme con le associazioni giovanili di Casal di Principe: «Casale Lab, laboratorio di cittadinanza attiva»; e «Together, partiamo da qui, facciamolo insieme». L’obiettivo è far confrontare i giovani di Casal di Principe e delle comunità vicine (San Cipriano d’Aversa e Casapesenna) con una delle figure più autorevoli d’Italia: sia giudiziarie, che intellettuali, per continuare a seminare la rinascita della comunità. «Siamo convinti che il confronto con il procuratore Gratteri – spiega Luigi Ferraiuolo, direttore di Polity Design – che abbiamo organizzato con Casale Lab e Together, sarà un momento eccezionale, non solo simbolico, di crescita collettiva dei ragazzi dell’antica comunità di Albanova. Abbiamo avuto molte più richieste di quelle che poteva ospitare il Teatro della Legalità, un bene confiscato messo a disposizione dal Comune, non lo immaginavamo».

L’incontro, riservato esclusivamente ai giovani (entro i quarant’anni), su prenotazione, nel Teatro della Legalità di Casal di Principe, in viale Europa 58, sabato 29 marzo dalle 10 (arrivare entro le 9.45), è andato esaurito subito, nelle prime dodici ore. Adesso è possibile solo prenotarsi in lista d’attesa, se ci fosse qualche rinuncia, alla mail politydesign@gmail.com, indicando i dati anagrafici e di contatto. La giornata di lezione di Polity Design, al termine del confronto con il Procuratore Gratteri, continuerà con una lezione sui beni confiscati tra Casal di Principe, Casapesenna e San Cipriano D’Aversa.