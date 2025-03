Ischia, cause penali trasferite a Napoli, avvocati in rivolta

- pubblicità -

Nuova tegola sulla sezione distaccata di Tribunale di Ischia.

Il consiglio giudiziario, accontentando i desiderata della presidente del Tribunale di Napoli, Elisabetta Garzo, ha di fatto sancito il trasferimento delle cause penali a Napoli Centrale nonostante la recente proroga sancita dal governo e la promessa di stabilizzazione del presidio giudiziario.

Immediata la replica della locale Associazione Forense, che potrebbe mettere in atto una serie di pesanti iniziative tra cui lo sciopero.

Non si esclude anche di convocare un’assemblea alla presenza dei sindaci isolani e del neo consigliere regionale Maria Grazia Di Scala.

Il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Napoli è da anni impegnato in una battaglia di civiltà a tutela dei diritti dei cittadini ischitani che deve concludersi con la stabilizzazione della sezione distaccata di Ischia”, ha dichiarato Carmine Foreste, presidente degli avvocati del capoluogo campano. “Stiamo invece assistendo all’adozione di provvedimenti da parte della magistratura, in particolare dalla presidente del Tribunale, che vanno in senso contrario, non solo alla azione di governo, ma soprattutto contro i diritti dei cittadini”, ha aggiunto Foreste, ricordando che il provvedimento della magistrata determinerà “evidenti pregiudizi, anche economici e di ordine pubblico, ai cittadini, alle Forze dell’ordine, chiamati come testimoni, e agli avvocati ischitani, che dovranno spostarsi dall’isola per raggiungere il Tribunale di Napoli per partecipare alla celebrazione delle udienze”. “Il tutto – ha aggiunto – senza considerare le conseguenze, assolutamente negative, che si avranno sulla durata dei processi, con grave pregiudizio sia alle parti private che alla parte pubblica, a causa degli adempimenti connessi al trasferimento dei fascicoli ed alle dovute comunicazioni alle parti”. “Auspichiamo un ravvedimento su una situazione che di fatto vede preferire i pregiudizi paventati per migliaia di cittadini, invece che destinare un solo magistrato alla sezione distaccata”, ha concluso Foreste.

“La scelta con la quale il presidente del Tribunale di Napoli dispone il trasferimento delle cause penali dalla Sezione distaccata di Ischia alla sede centrale del Palazzo di Giustizia partenopeo, rappresenta l’ennesimo passo verso lo svuotamento del Tribunale isolano, la cui chiusura fu da me scongiurata quando ero assessore regionale. Ci troviamo, inoltre, di fronte a una decisione che disattende completamente l’indirizzo del Governo nazionale che aveva decretato la prosecuzione delle attività del Tribunale di Ischia per un altro anno, con il chiaro obiettivo di arrivare a stabilizzarlo. Senza contare che il trasferimento avrà inevitabili e pesanti ripercussioni negative, a partire dai disagi dovuti agli spostamenti dall’isola verso Napoli e, in generale, dall’aumento dei costi della giustizia. Raccogliendo le istanze che arrivano da Ischia ci attiveremo nelle sedi ministeriali perché si provveda a trovare una soluzione differente che consenta il pieno mantenimento della funzione giudiziaria sulla principale isola minore d’Italia”. Lo dichiara Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.