La Presidente della Corte d’Appello in visita alla sezione distaccata di Ischia

Nell’ambito di una serie di incontri istituzionali con gli Uffici del Distretto, la Presidente della Corte d’Appello di Napoli, Maria Rosaria Covelli, ha visitato, nella giornata ieri, insieme al Presidente f.f. del Tribunale di Napoli, Gian Piero Scoppa, la Sezione distaccata di Ischia e l’Ufficio del Giudice di Pace isolano.

Nel corso dell’incontro, la Presidente ha espresso “profonda soddisfazione per i significativi progressi compiuti negli ultimi mesi e per l’efficacia delle iniziative organizzative introdotte dal Presidente f.f. del Tribunale di Napoli, Gian Piero Scoppa, dal coordinatore della Sezione Distaccata, il Presidente di Sezione Pietro Lupi, dal Dirigente Amministrativo del Tribunale di Napoli, Fabio Iappelli e dalla Direttrice Amministrativa della Sezione distaccata, Annamaria Conte”.

Fra i numerosi interventi, è stato istituito di un tavolo tecnico permanente, spazio stabile di confronto e collaborazione tra istituzioni, magistrati e avvocati, disposta la completa digitalizzazione dei procedimenti civili, che consente maggiore trasparenza, rapidità e tracciabilità; attivata una task force per l’analisi e la razionalizzazione dei processi pendenti; riattivato il terzo ruolo civile e nominato un nuovo magistrato. Sotto quest’ultimo aspetto, il dott. Francesco Persico è stato assegnato alla sezione civile del Tribunale isolano, implementando il settore già composto dalla dott.ssa Antonia Schiattarella e dalla dott.ssa Maddalena Venezia. Al settore penale è stata assegnata la dott.ssa Simona Iavazzo.

Dopo aver ascoltato le istanze del territorio e dell’Avvocatura, la Presidente ha ringraziato il Sindaco, le Istituzioni locali, le Forze dell’Ordine, l’Avvocatura stessa, il Personale Amministrativo, gli Addetti all’Ufficio per il Processo e il personale assunto per il raggiungimento degli obiettivi PNRR “per il contributo, la disponibilità e la sensibilità dimostrati nel sostenere con spirito di servizio il funzionamento della Sezione distaccata”.

Ha, infine, rivolto un sentito ringraziamento ai Magistrati “per la dedizione e la professionalità con cui ogni giorno garantiscono il diritto dei cittadini alla giustizia, che non è solo un insieme di norme, ma una relazione di fiducia tra lo Stato e la collettività. Quando un cittadino entra in un Ufficio giudiziario e trova competenza, attenzione e rispetto, incontra lo Stato. Ischia deve continuare a essere un presidio attivo, efficiente, moderno e umano. Il rafforzamento della giustizia isolana è una responsabilità condivisa e un patrimonio di tutti.”