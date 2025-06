La tutela civile e penale dei beni culturali, corso agli Scavi di Ercolano

- pubblicità -

Il Parco Archeologico di Ercolano è stato cornice e protagonista di una giornata di alta formazione sul tema “La tutela civile e penale dei beni culturali”, promossa in collaborazione con la Scuola Superiore della Magistratura.

L’iniziativa nasce all’interno dell’innovativo dialogo tra il Parco e la Scuola di Magistratura attraverso un Protocollo d’Intesa siglato a dicembre 2024. Un’intesa che mira a rafforzare l’interconnessione tra la conoscenza giuridica, l’azione investigativa e la valorizzazione del patrimonio culturale.

Il corso, ideato dal dott. Gian Andrea Chiesi e dal dott. Fabio di Vizio e sviluppato in collaborazione con l’Avv. Pier Lorenzo Parenti, componenti del Comitato Direttivo della Scuola Superiore della Magistratura, e’ stato coordinato e diretto dal Procuratore aggiunto della Repubblica di Napoli, dott. Pierpaolo Filippelli ed ha visto la partecipazione della Presidente della corte di appello di Napoli, dott.ssa Maria Rosaria Covelli e del Procuratore Generale della Repubblica presso la corte di appello di Napoli, dott. Aldo Policastro. L’intero programma è stato modellato in stretta collaborazione con Francesco Sirano, funzionario delegato alla Direzione del Parco Archeologico di Ercolano.

Per la prima volta nella storia della Scuola Superiore della Magistratura i corsi sono usciti dalle splendide aule di Castel Capuano e circa novanta partecipanti – magistrati, esperti, formatori – si sono ritrovati tra gli scorci unici dell’area archeologica, in un contesto che offre un’occasione rara: riflettere sul passato per proteggere il futuro. I temi affrontati hanno spaziato dalla prevenzione dei reati contro il patrimonio artistico, dalla collaborazione pubblico privato al modello Ercolano, alle tecniche di contrasto al traffico illecito di opere d’arte e al ruolo delle nuove tecnologie – tra cui l’intelligenza artificiale – nell’attività investigativa.