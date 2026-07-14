Lavoro, tavolo tecnico ASL-AOU giovedì 16 a Castel Capuano

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Alla presenza del Presidente della Regione Campania Roberto Fico, della Presidente della Corte d’Appello di Napoli, Maria Rosaria Covelli e del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, Carmine Foreste sarà firmato, giovedì 16 luglio alle ore 12.00 presso il Saloncino dei Busti di Castel Capuano, l’accordo per l’istituzione del Tavolo tecnico distrettuale sulle controversie relative al rapporto di lavoro del personale della Regione Campania, e sul contenzioso lavoristico e civilistico delle amministrazioni sanitarie, Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere.

Si tratta di un nuovo organismo di confronto permanente finalizzato a rafforzare la collaborazione tra magistratura, amministrazioni pubbliche e avvocatura.

L’obiettivo è quello di promuovere un confronto strutturato tra tutti i soggetti istituzionali coinvolti, favorendo uno studio approfondito del contenzioso al fine di far emergere filoni giurisprudenziali consolidati, così come eventuali contrasti interpretativi.

Si intende, altresì, favorire una reale circolazione del sapere giuridico tra magistrati e operatori del diritto, promuovendo la discussione e la maturazione di prassi interpretative omogenee in tutto il Distretto.

L’obiettivo ultimo è agevolare la scelta di conciliare le liti laddove sussistano orientamenti consolidati, deflazionando così il carico giudiziario e restituendo efficienza al sistema, sempre nel pieno rispetto dell’autonomia e delle prerogative di ciascuna delle parti coinvolte.

L’iniziativa si inserisce in una più ampia visione di collaborazione, nella consapevolezza che il confronto e la condivisione del sapere rappresentino strumenti essenziali per migliorare la qualità della risposta giudiziaria e amministrativa.