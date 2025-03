Maltrattamenti in famiglia e violenza assistita: intervista all’avvocato Michele Sirica sulla recente sentenza della Cassazione

- pubblicità -

Nel panorama giuridico attuale, il tema dei maltrattamenti in famiglia assume una rilevanza sempre maggiore, soprattutto quando coinvolge la presenza di minori. La recente sentenza della Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, n. 31929/2024, ha fornito importanti chiarimenti sulla configurabilità del reato previsto dall’art. 572 c.p., soffermandosi in particolare sulla cosiddetta “violenza assistita“.

Ne parliamo con l’avvocato penalista Michele Sirica, per comprendere meglio le implicazioni di questa pronuncia e le sue conseguenze nell’applicazione della norma.

M.C.: Avvocato Sirica, cosa stabilisce la sentenza della Cassazione in merito ai maltrattamenti in famiglia quando è presente un minore?

La Corte di Cassazione ha chiarito che la configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia richiede che il numero, la qualità e la ricorrenza degli episodi di violenza cui il minore assiste siano tali da far emergere un concreto rischio per il suo normale sviluppo psico-fisico. Non è sufficiente, quindi, che il minore sia presente durante un singolo episodio di violenza, ma è necessaria una condotta abituale e connotata da una certa gravità, tale da incidere negativamente sull’equilibrio psicologico e fisico del soggetto vulnerabile.

M.C.: Come si applica l’aggravante prevista dal secondo comma dell’art. 572 c.p.?

L’aggravante della presenza del minore, prevista dal secondo comma dell’art. 572 c.p., non scatta automaticamente in tutti i casi in cui il bambino assista a episodi di violenza domestica. Il giudice, infatti, deve effettuare una valutazione concreta della situazione, accertando se la reiterazione e la gravità dei maltrattamenti abbiano effettivamente compromesso il benessere del minore. *Non basta, dunque, un episodio isolato* per configurare l’aggravante: la condotta deve avere una certa continuità e intensità per giustificare un aumento della pena.

M.C.: Qual è l’orientamento della giurisprudenza rispetto all’offensività della condotta?

Un punto fondamentale sottolineato dalla sentenza è la necessità di valutare la condotta nell’ottica di una offensività in concreto, evitando un inasprimento sanzionatorio eccessivo per fatti di lieve entità.

La proporzionalità della pena è essenziale: non tutte le condotte che si verificano alla presenza di un minore devono automaticamente comportare un aumento di pena, soprattutto se non hanno avuto un impatto significativo sulla sua crescita e sul suo equilibrio psicofisico.

M.C.: Quali sono le implicazioni pratiche per la difesa e l’accusa nei procedimenti per maltrattamenti in famiglia?

Per la difesa, questa pronuncia offre un elemento rilevante: dimostrare l’assenza di abitualità e di un pregiudizio concreto per il minore può rivelarsi decisivo per escludere l’aggravante o, in alcuni casi, la stessa configurabilità del reato. D’altro canto, l’accusa dovrà fornire prove dettagliate sulla reiterazione e sulla gravità della condotta per sostenere l’esistenza dell’aggravante.

M.C.: Quali riflessioni emergono da questa sentenza?

La sentenza n. 31929/2024 si inserisce in un filone giurisprudenziale che cerca di bilanciare la tutela dei minori con il principio di proporzionalità della pena. È un importante chiarimento che evita un’applicazione automatica dell’aggravante e impone una valutazione caso per caso, nel rispetto delle garanzie difensive.

Questa pronuncia ribadisce che la presenza di un minore durante un episodio di violenza domestica non è di per sé sufficiente per configurare l’aggravante dei maltrattamenti in famiglia. Il diritto penale deve intervenire in maniera mirata, distinguendo tra condotte occasionali e comportamenti abituali che mettono seriamente a rischio lo sviluppo psicofisico del minore.

