Minacce e insulti su TikTok, arrestate due persone

Nella mattinata odierna sono state eseguite due misure di custodia cautelare in carcere (dei qual uno eseguito e l’altro ancora in corso di esecuzione perchè il destinatario si è reso irreperibile), su disposizione del pm della Procura della Repubblica di Napoli Nord, dr. Paolo Martinelli, nei confronti di 2 persone, accusate di cyberstalking aggravato e continuato nei confronti di altre due persone.

Nello specifico, i due soggetti in carcere per violazione dell’Art. 612-bis C.P. attraverso condotte persecutorie ripetute online (dirette fiume sulla piattaforma social Tiktok) avevano causato nelle vittime uno stato di ansia, paura e alterandone le abitudini di vita, proprie e dei loro familiari.

Per questo motivo il Gip del Tribunale di Napoli Nord ha ritenuto fondata la richiesta di custodia cautelare in carcere per i due soggetti formulata dal pm.

“Ringrazio il dr. Martinelli per la sensibilità e l’attenzione dimostrata verso questa situazione, che ha causato enorme disagio alle due vittime”, ha dichiarato l’Avv. Arnaldo Bernini, difensore di entrambe le vittime, “purtroppo di casi come questo ce ne sono tanti nelle cronache quotidiane, pensiamo al 14enne della Provincia di Latina, l’accanirsi contro queste due persone in maniera continuativa e virulenta avrebbe potuto causare anche gesti tragici. Ho passato al setaccio ore di dirette social per far sì che fossero agli atti tutte le condotte delittuose poste in essere da questi due soggetti che peraltro si ponevano come ‘giustizieri della rete’. Il coraggio mostrato dalle due vittime nel denunciare questi fatti e la sensibilità del dr. Martinelli nel ritenere queste condotte così gravi da richiedere la custodia cautelare in carcere hanno fatto il resto. E’ importante sottolineare che finalmente è possibile assumere la consapevolezza che anche quelle condotte – poste in essere da remoto – sono caratterizzate da profonda materialità ed offensività, al punto tale da ritenere integrate le esigenze cautelari”.