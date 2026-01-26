Referendum Giustizia, a Palazzo Ricca le ragioni del Sì e del No

- pubblicità -

Giovedì 29 gennaio alle 15:30 è in programma a Palazzo Ricca sede della Fondazione Banco di Napoli, il dibattito sulla riforma costituzionale, che prevede la separazione delle carriere della magistratura, tema di cruciale rilevanza per l’assetto del sistema giudiziario italiano.

L’evento organizzato da Andrea Abbagnano Trione, docente di diritto privato all’Universitá del Molise, vedrà confrontarsi giuristi e magistrati su una questione che tocca i principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale, in particolare l’autonomia e l’indipendenza della magistratura sancite dall’art. 104 della Costituzione. Partecipano Orazio Abbamonte Presidente Fondazione Banco Napoli e Marcello D’Aponte Presidente Museo dell’Archivio Storico.

Il dibattito si articolerà tra le ragioni del sì, sostenute da Vincenzo Maiello (Avvocato e Professore di Diritto penale), Giorgio Spangher (Professore emerito di Diritto e procedura penale) e Luigi Salvato (Procuratore generale della Suprema Corte di Cassazione), e le ragioni del no, argomentate da Salvatore Boccagna (Consigliere di Cassazione), Leda Rossetti (Presidente della Cas.Pen di Napoli) e Ivana Fulco (Sostituto procuratore presso la Procura di Napoli).

«L’incontro – spiega Abbagnano Trione – rappresenta un’occasione di approfondimento qualificato su una riforma che potrebbe modificare strutturalmente l’assetto della giustizia italiana, incidendo sui rapporti tra funzione giudicante e requirente e sull’attuale configurazione unitaria dell’ordine giudiziario».