Referendum Giustizia, Camera Penale in campo per il Sì

La Camera Penale di Napoli sarà in piazza domenica prossima, a partire dalle 10, in via Scarlatti (Vomero), altezza civico 90, per incontrare i cittadini e illustrare le ragioni del Sì al referendum sulla separazione delle carriere tra magistratura giudicante e requirente, previsto per la prossima primavera.
L’iniziativa – spiegano gli avvocati penalisti – nasce dalla volontà di “stare tra la gente” e di condividere le motivazioni di quella che definiscono una svolta epocale per il sistema giudiziario italiano. La separazione delle carriere viene presentata come una battaglia di civiltà, finalizzata a rafforzare le garanzie dei cittadini e non come una disputa politica.
L’appuntamento rientra nel più ampio programma di mobilitazione promosso dall’Unione delle Camere Penali Italiane
