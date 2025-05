Responsabilità civile e sostenibilità, presentato il volume

- pubblicità -

Martedì 13 maggio nella Sala Convegni di Villa Doria D’Angri a Napoli, Lefebvre Giuffrè – leader in Italia nell’offerta di soluzioni editoriali tradizionali e digitali per i professionisti dei settori legale, fiscale, del lavoro e delle aziende, parte del gruppo Lefebvre – ha presentato “La responsabilità civile alla prova della sostenibilità”, un prestigioso evento che ha visto importanti cariche istituzionali, rappresentanti del settore giuridico e del mondo accademico confrontarsi sulle principali sfide imposte oggi dalla sostenibilità in ambito giuridico. Un tema estremamente attuale e in rapida ascesa, che da riflessione prevalentemente economica sta conquistando una centralità nel panorama normativo. Per l’occasione è stato presentato il nuovo volume Responsabilità civile, parte della collana “I Tematici” dell’Enciclopedia del Diritto, una tra le maggiori opere collettive della cultura italiana, pubblicata da oltre 65 anni dalla storica casa editrice Giuffrè Francis Lefebvre, oggi Lefebvre Giuffrè, dopo un’importante evoluzione del brand a livello europeo.

L’iniziativa è stata organizzata grazie alla preziosa collaborazione con l’Associazione Civilisti italiani, l’Unione dei privatisti e Università degli Studi di Napoli Parthenope e con il patrocinio del Comune di Napoli, del Consiglio Nazionale Forense e dell’Ordine degli avvocati di Napoli.

All’evento sono intervenute figure istituzionali di spicco e rappresentanti del mondo giuridico nazionale e territoriale quali: Giovanni Amoroso (Presidente della Corte costituzionale), Pasquale D’Ascola (Primo Presidente aggiunto della Corte di Cassazione, Laura Lieto (Vice Sindaco di Napoli), Maria Rosaria Covelli (Presidente della Corte d’Appello di Napoli), Elisabetta Garzo (Presidente del Tribunale di Napoli), Carmine Foreste (Presidente Ordine degli Avvocati di Napoli), Antonio Garofalo (Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope) e Roberto Bocchini (Prorettore dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope).

“Apprezzo molto il lavoro divulgativo dell’editore Lefebvre Giuffrè. L’Enciclopedia del Diritto, con i nuovi volumi tematici, segue l’attualità ed è un ottimo supporto per i professionisti del settore. L’evoluzione del pensiero giuridico e dei dibattiti specialistici è un buon punto di partenza per discutere delle tendenze della realtà sociale, economica e politica del Paese. Anche il tema di quest’anno, la responsabilità civile e la sostenibilità, merita più di una riflessione e l’evento, grazie agli autorevoli contributi dei presenti, è un’importante occasione di scambio e confronto. Napoli è un presidio culturale e sono molto soddisfatto del fermento che, mese dopo mese, cresce in città. E per questo momento, devo ringraziare l’impegno dell’editore e di quanti hanno contribuito all’organizzazione dell’evento, l’Università Parthenope e l’Associazione dei civilisti italiani. Confido in future occasioni di incontro e confronto su questo e altri temi” ha dichiarato Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli.

Dopo la presentazione di Antonio Delfino (Direttore Relazioni esterne e istituzionali Lefebvre Giuffrè) e i saluti di benvenuto di Stefano Garisto (Amministratore delegato Lefebvre Giuffrè), un panel di illustri accademici, coordinati da Claudio Scognamiglio (Professore ordinario di Diritto civile presso l’Università Tor Vergata Roma), ha approfondito le tematiche centrali dell’evento. Sono intervenuti: Stathis Banakas (Professore emerito di Diritto comparato presso la University of East Anglia), Carmelita Camardi, Professoressa ordinaria di Diritto privato presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, Giovanni Chiodi (Professore ordinario di Storia del diritto medievale e moderno presso l’Università Milano-Bicocca), Tommaso Greco (Professore ordinario di Filosofia del diritto presso l’Università di Pisa) e Marisaria Maugeri (Professoressa ordinaria di Diritto civile presso l’Università di Catania).

“In un contesto in cui la sostenibilità riveste un ruolo sempre più centrale, influenzando profondamente anche la riflessione giuridica, eventi come questo si confermano occasioni preziose per promuovere un dialogo costruttivo tra il mondo accademico, le istituzioni e i professionisti del settore” – ha affermato Stefano Garisto, Amministratore Delegato di Lefebvre Giuffrè – “La crescente complessità del quadro normativo attuale impone oggi una comprensione sempre più approfondita del diritto. Proprio per questo, la nostra missione è da sempre quella di rendere l’informazione giuridica chiara e accessibile a tutti, attraverso contenuti editoriali autorevoli, percorsi formativi innovativi e soluzioni digitali all’avanguardia”.

L’attenzione si è focalizzata sulle questioni più urgenti legate alla responsabilità civile in termini di sostenibilità. Come può il diritto rispondere all’impellente necessità di tutelare l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, garantendo i diritti delle generazioni presenti e future? La stretta attualità del tema è sottolineata da recenti e significative evoluzioni normative. In primo luogo, la riforma dell’articolo 9 della Costituzione che ha riconosciuto la tutela dell’ambiente come valore fondamentale della Repubblica, aprendo nuove prospettive per l’intero ordinamento giuridico. In secondo luogo, la Direttiva (UE) 2024/1760 sul dovere di diligenza delle imprese in materia di sostenibilità che introduce la responsabilità civile come strumento centrale per assicurare il rispetto degli obblighi ambientali da parte delle realtà aziendali. Questi sviluppi delineano uno scenario in cui la responsabilità civile assume un ruolo centrale nella promozione di modelli sostenibili, con profonde implicazioni per le imprese, la salvaguardia del pianeta e la tutela dei diritti di tutti i cittadini.

Tali tematiche vengono approfondite anche dal nuovo volume Responsabilità civile edito da Lefebvre Giuffrè, parte della collana “I Tematici” dell’Enciclopedia del Diritto, una tra le maggiori opere collettive della cultura italiana e dal valore sempre attuale, che si compone di 64 volumi scritti da 2.000 autori. Diretto dal Professor Claudio Scognamiglio, questo volume è composto di 53 voci che analizzano in profondità i profili fondamentali e di maggiore interesse della responsabilità extracontrattuale, con un’attenzione particolare alle questioni più attuali e controverse. Negli ultimi decenni, la responsabilità civile ha infatti subito una profonda evoluzione, aprendosi alla tutela di interessi emergenti in linea con i cambiamenti economici, sociali e culturali.

Dal 1958 l’Enciclopedia del Diritto, oggi consultabile anche su nuova piattaforma digitale completamente rinnovata, ha seguito l’evoluzione del pensiero giuridico italiano diventando il più autorevole punto di riferimento della scienza giuridica.

L’opera si è ampliata includendo i nuovi volumi “I Tematici”, che propongono nuove voci relative ai grandi temi del diritto. Al centro della scelta, le questioni oggetto del dibattito giuridico in connessione con le tendenze in atto nella realtà economica, sociale e politica del nostro Paese, nel contesto europeo e mondiale; le riforme legislative e i nuovi orientamenti giurisprudenziali. Le voci di ciascun volume offrono una trattazione sistematica sul tema sotto ogni profilo giuridico, così da soddisfare le esigenze sia formative che professionali.

Con “La responsabilità civile alla prova della sostenibilità”, Lefebvre Giuffrè si fa nuovamente promotore di un importante incontro istituzionale, animato dalla convinzione che la cultura giuridica rappresenti un bene essenziale al servizio di ogni cittadino e un’eredità identitaria da preservare, innovare e tramandare alle generazioni future, rendendola sempre più accessibile a tutti.

“In continuità con i prestigiosi eventi dedicati all’Enciclopedia del Diritto organizzati da Lefebvre Giuffrè negli ultimi tre anni, l’iniziativa di oggi nella splendida Villa D’Oria D’Angri a Napoli rappresenta per noi un’altra occasione di grande valore, non solo per l’elevato livello del confronto e degli interventi, ma anche per l’opportunità di offrire un contributo tangibile al dibattito giuridico su un tema cruciale come la sostenibilità” – ha dichiarato Antonio Delfino, Direttore Relazioni Esterne e Istituzionali di Lefebvre Giuffrè – “Ringraziamo tutte le cariche istituzionali, le figure accademiche e i rappresentanti del mondo giuridico che hanno accolto con entusiasmo l’invito a partecipare, contribuendo attivamente al nostro impegno di mettere la cultura giuridica al servizio della collettività”.

Un ringraziamento speciale per il catering d’eccezione va a Monelli tra i fornelli, la Onlus che offre preziose opportunità di lavoro ai ragazzi detenuti nel carcere minorile di Nisida che hanno espresso il loro talento culinario già apprezzato in contesti prestigiosi come il Quirinale.