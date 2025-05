Tribunale Napoli Nord, Picardi lascia

- pubblicità -

Nell’assolato piazzale del Castello Aragonese, sede del Tribunale di Napoli Nord, si è tenuta la cerimonia di saluto a Luigi Picardi, che lascia la magistratura per raggiunti limiti di età.

Una carriera interamente spesa al Sud Italia, quella di Picardi. Prima come Pubblico Ministero a Foggia, poi a Napoli da Giudice del dibattimento, da Giudice per le indagini preliminari e da consigliere di Corte d’appello. Successivamente, i primi incarichi direttivi, come Presidente di sezione e Coordinatore del settore penale a Santa Maria Capua Vetere. Infine, le presidenze dei Tribunali: Nola e, dal 2021, Napoli Nord.

In quest’ultima veste ha inciso fortemente sull’organizzazione degli Uffici Giudiziari, proiettati “verso l’esterno, cioè tesi a fornire ai cittadini un servizio che sia percepito e tangibile”. Allo stesso modo, Luigi Picardi ha fondato la sua presidenza sull’attenzione ai rapporti umani. Commosso, nel corso della cerimonia di saluto, ha affermato di “conoscere ogni volto, ogni stanza, ogni dipendente” dell’Ufficio giudiziario normanno. E questo suo lato umano, accoppiato a quello professionale di altissimo profilo, gli è valsa la stima di personale amministrativo, magistrati, autorità e società civile, accorsi molto numerosi per omaggiarlo.

Ha fatto sentire la propria vicinanza al Presidente uscente anche la Presidente della Corte d’Appello di Napoli, Maria Rosaria Covelli, che dopo aver ricordato la significativa carriera di Luigi Picardi – contraddistinta dall’esercizio di funzioni sia requirenti che giudicanti, queste ultime sia in Tribunale che in Appello – ha voluto sottolineare il profondo senso delle istituzioni, la passione, la tenacia e la condivisione con cui ha esercitato le sue funzioni, contribuendo in modo decisivo alla crescita e al consolidamento di un presidio di giustizia centrale nel panorama giudiziario campano. “Nel corso degli anni, – ha rilevato la Presidente – abbiamo potuto apprezzare non solo la sua preparazione giuridica, ma anche, e forse ancor di più, la sua capacità di coniugare rigore e umanità, fermezza e ascolto, guida e dialogo. Luigi Picardi ha saputo mantenere, anche nei momenti più delicati, uno stile sempre orientato alla costruzione di soluzioni e alla salvaguardia della dignità di tutti i protagonisti della giurisdizione”. “Ho avuto modo di conoscerlo e di apprezzare queste sue caratteristiche innanzi tutto durante i lavori della Commissione interministeriale per la giustizia al sud che ha gettato le basi, grazie anche al presidente Picardi, di importanti e innovative proposte di riforma per il miglioramento dell’efficienza e della effettività della giustizia civile”.

“Sarebbe riduttivo – ha proseguito Maria Rosaria Covelli – misurare il valore del suo operato soltanto attraverso i parametri organizzativi o statistici. Pur encomiabili in considerazione del raggiungimento degli obiettivi PNRR giustizia. Il Presidente Picardi è stato, anzitutto, un magistrato esemplare. Un interprete della giurisdizione consapevole del proprio ruolo istituzionale, attento alla funzione sociale della giustizia, alla complessità umana che ogni processo inevitabilmente racchiude. Ha avuto, inoltre, la lungimiranza di guardare con attenzione all’edilizia giudiziaria, precondizione per il buon funzionamento di attività e servizi”.

“Un sentito ringraziamento – ha concluso la Presidente – ai Magistrati, al Dirigente, al Personale amministrativo, grazie al cui impegno costante e l’ammirevole spirito di servizio, è stato possibile raggiungere i notevoli e significativi risultati sul piano della giurisdizione e della organizzazione amministrativa”

Durante la cerimonia, numerosi interventi coordinati dal presidente vicario Todisco hanno ricordato l’impegno straordinario profuso dal Presidente Picardi per gli uffici giudiziari di Nola e di Napoli Nord.

Il Sindaco di Aversa, Francesco Matacena, – al termine di un sentito intervento- ha manifestato l’intenzione di proporre la cittadinanza onoraria per Luigi Picardi.

Parole di apprezzamento anche da parte del Presidente del COA di Napoli Nord, Gianluca Lauro, che ha sottolineato la proficua collaborazione e il confronto aperto e schietto che hanno caratterizzato il rapporto con il Presidente uscente.

Molto significativi e carichi di contenuti anche affettivi i momenti che hanno visto al microfono la già Procuratrice presso il Tribunale di Napoli Nord Maria Antonietta Troncone, l’attuale procuratrice f.f. e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata Nunzio Fragliasso, che ha voluto ricordare l’antica amicizia e la profonda stima che lo hanno sempre legato a Luigi Picardi fin dai tempi della Procura di Foggia.

Tributi di grandissimo affetto anche da parte del Dirigente e del Personale amministrativo – non solo quello di Napoli Nord- che ne hanno anche simpaticamente ricordato le passioni sportive.