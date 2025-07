Truffa assicurativa, intervista all’avvocato Michele Sirica: “Serve rigore nelle indagini, non sempre è dolo”

- pubblicità -

Incidenti stradali simulati, referti medici alterati, richieste di risarcimento gonfiate. Il reato di truffa assicurativa è tra i più comuni nel nostro ordinamento, ma anche tra i più insidiosi. Perché non sempre chi è accusato è colpevole e le conseguenze di un errore investigativo possono essere devastanti. Ne parliamo con l’Avvocato penalista Michele Sirica, del Foro di Salerno, da anni impegnato nella difesa di imputati per reati contro il patrimonio.

M.C: Avvocato Sirica, cosa si intende esattamente per truffa assicurativa?

«Parliamo di truffa assicurativa quando un soggetto, attraverso artifici o raggiri, tenta di ottenere un indennizzo da una compagnia assicurativa cui non avrebbe diritto. Si può trattare di un sinistro mai avvenuto, di lesioni mediche simulate o documenti contraffatti. È una fattispecie prevista dagli articoli 640 e 642 del Codice Penale.»

M.C: Quali sono le implicazioni penali per chi viene accusato?

«Le pene variano a seconda della gravità: si va da una reclusione fino a 3 anni per la truffa generica, fino a 5 anni se si tratta di sinistri stradali simulati. Ma la vera conseguenza è l’impatto sulla vita della persona: reputazione distrutta, problemi con il lavoro, difficoltà nei rapporti sociali.»

M.C: Chi sono le persone più frequentemente coinvolte in questo tipo di reato?

«Non solo criminali organizzati. A volte si tratta di persone insospettabili, spinte dalla crisi economica o da un momento di disperazione. Altre volte, invece, chi viene accusato è vittima di errori o forzature nelle indagini: basti pensare a ricostruzioni superficiali o perizie approssimative.»

M.C: Come si difende una persona accusata di truffa assicurativa?

«La prima cosa è capire se c’è stato dolo. Non tutte le incongruenze sono reato. Il nostro Studio lavora per dimostrare l’eventuale buona fede del cliente, analizzando la documentazione, ricostruendo i fatti e, se necessario, coinvolgendo consulenti tecnici. In molti casi, riusciamo a evitare il rinvio a giudizio o a ottenere l’archiviazione.»

M.C: Il numero di denunce è in crescita?

«Sì, e in parallelo cresce anche il numero delle denunce infondate. Le compagnie assicurative stanno intensificando i controlli e a volte, per eccesso di zelo, finiscono per segnalare anche situazioni lecite. Serve equilibrio, rigore nelle indagini e rispetto delle garanzie difensive.»

M.C: Un consiglio a chi si trova coinvolto in un’accusa del genere?

«Non sottovalutare la situazione. Non aspettare che arrivi un avviso di garanzia per rivolgersi a un avvocato. Prima si agisce, maggiori sono le probabilità di risolvere positivamente il caso. Ogni parola detta, ogni documento fornito, può avere un peso.»

Nel mondo delle assicurazioni, la linea tra errore e reato è spesso sottile. Come ricorda l’Avvocato Michele Sirica, solo un’assistenza legale attenta e professionale può fare davvero la differenza.

Per approfondire l’argomento o richiedere una consulenza, è possibile visitare il sito www.studiolegalesirica.com