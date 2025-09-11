Voci di giustizia minorile, martedì 30 a Castel Capuano

- pubblicità -

L’Unione Nazionale delle Camere Minorili (U.N.C.M.), associazione che rappresenta gli avvocati minorili italiani, ha il piacere di annunciare il convegno nazionale “Voci di giustizia minorile”.

L’evento, un’iniziativa volta a porre al centro del dibattito la tutela dei minorenni come soggetti di diritto, si terrà in data 30 settembre 2025 a partire dalle ore 10.30, presso la prestigiosa Biblioteca De Marsico, a Castel Capuano, con la partecipazione di figure di spicco del mondo giuridico e politico.

Il convegno, che vedrà la partecipazione di avvocati che si occupano di diritto di famiglia e minorile sia dal punto di vista civile che penale provenienti da tutta Italia, si pone come un’occasione di studio e confronto sulle problematiche legate ai fenomeni della devianza in età evolutiva, promuovendo un approccio multidisciplinare in linea con i principi e gli scopi dell’U.N.C.M.

L’Avv. Erminia Contini Presidente di UNCM afferma: “È fondamentale comprendere che la giustizia minorile non è una giustizia minore, anzi è la giustizia che si occupa degli adulti di domani. Serve quindi attenzione, professionalità e competenza per intercettare ed affrontare efficacemente il disagio che molti giovani soffrono, ancor prima che questo si tramuti in devianza. Oggi non servono ulteriori riforme normative, ma risorse concrete, non solo sulla carta, a sostegno di tutto il comparto della giustizia minorile. Il convegno vuole essere una occasione di confronto e riflessione tra tutti gli operatori del settore per proseguire il fondamentale lavoro di rete e di dialogo che da anni UNCM persegue in tutto il territorio italiano”.

Un parterre di eccezione: le figure istituzionali presenti

La giornata si aprirà alle 10:30 con i saluti istituzionali, che confermano il prestigio dell’evento e la sua rilevanza a livello nazionale e locale. Interverranno:

Carmine Foreste, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli

Luca Zanchini, Presidente della Biblioteca De Marsico

Loredana Capocelli, Consigliere del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli

Daniela Giraudo, Consigliere del Consiglio Nazionale Forense

Gian Piero Scoppa, Presidente del Tribunale Ordinario di Napoli

ssa Paola Brunese, Presidente del Tribunale per i minorenni di Napoli

Aldo Policastro, Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli

ssa Patrizia Imperato, Procuratore presso il Tribunale per i minorenni di Napoli

Marco Muscariello, Presidente della Camera Penale di Napoli

Erminia Contini, Presidente dell’U.N.C.M.

Serafino Apicella, Presidente della Camera Minorile di Napoli

La giornata proseguirà con la proiezione di docu-interviste dal titolo “Voci di giustizia: viaggio nelle procure minorili”, e testimonianze dirette sui “Percorsi di giustizia minorile”.

Nel pomeriggio, il dibattito si intensificherà con una tavola rotonda su “Istituzioni e giustizia minorile” che vedrà la partecipazione, in attesa di conferma, del Sen. Andrea Ostellari, Sottosegretario di Stato per la Giustizia. Saranno presenti anche il Dott. Luca Trapanese, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Napoli, la Dott.ssa Cristiana Rotunno, il Dott. Gianluca Guida, la Dott.ssa Daniela Bacchetta e la Prof.ssa Carmela Bravaccio. La tavola rotonda sarà moderata dall’Avv. Christian Serpelloni.

La seconda tavola rotonda, “Riflessioni sul rapporto tra principi, norme e prassi applicative”, riunirà esperti come la Prof.ssa Claudia Cesari, il Prof. Michelangelo Pascali e l’Avv. Federica De Boni. La tavola rotonda sarà moderata dall’Avv. Ilaria Summa.

L’evento si concluderà alle 17:15 con l’intervento dell’Avv. Anna Lucchelli, Segretaria dell’UNCM.

L’evento è gratuito ma è richiesta l’iscrizione scrivendo a eventiuncm@camereminorili.it.