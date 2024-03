Divagrafie – Asia Argento, mercoledì 20 e giovedì 21 Università Federico II e Teatro Galleria Toledo

Figura spesso alla ribalta nel mondo contemporaneo, Asia Argento è la seconda protagonista dei workshop e delle giornate di proiezioni programmate, mercoledì 20 e giovedì 21 marzo 2024 nell’ambito del progetto Divagrafie, alla Sala Convegni della Biblioteca di Area Umanistica dell’Università di Napoli Federico II e al Teatro Stabile di Innovazione Galleria Toledo.

Il progetto, curato da Anna Masecchia (responsabile dell’unità federiciana del progetto DAMA) con la co-curatela di Armando Andria (Ladoc) e la collaborazione di Ludovico Brancaccio, Mirella Soprano e Antonietta Tarantino, è un’iniziativa del progetto Miur-Prin 2017 “DAMA_Drawing a Map of Italian Actresses in Writing”, promossa dal Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi Federico II di Napoli in collaborazione con l’Università degli Studi di Sassari, l’Università degli Studi di Catania, Ladoc, BRAU, Coinor, e con il patrocinio della CUC-Consulta Universitaria del Cinema.

Si parte mercoledì 20 marzo alle ore 18.00, presso il Teatro Stabile d’Innovazione Galleria Toledo con Divagrafie. Per una mappatura delle attrici italiane che scrivono: Asia Argento, interviene Armando Andria (critico e curatore cinematografico, producer). Seguiranno due proiezioni, alle 18.15 De la guerre di Bertrand Bonello e, alle ore 20.45, Compagna di viaggio di Peter Del Monte.

La giornata di giovedì 21 marzo avrà inizio alle 10.15, presso la Sala Convegni, Biblioteca di Area Umanistica, Università degli Studi di Napoli Federico II (BRAU), con i consueti saluti istituzionali, a cui farà seguito, alle ore 10.30, il workshop Asia Argento: autofiction in costante divenire, tra performance, scritture e web.

Intervengono Luisa Cutzu (Università degli Studi di Sassari), Gaia Del Giudice (PhD in Architettura – Pianificazione, Urbanistica e Valutazione), Francesca Marone (Università degli Studi di Napoli Federico II), Anna Masecchia (Università degli Studi di Napoli Federico II), Federica Piana (Università di Torino), Gabriele Prosperi (Università degli Studi del Salento), Giulia Simi (Università degli Studi di Sassari)

Nel corso del workshop sarà presentato il videosaggio Tra performance e scrittura: Asia Argento, a cura di Mirella Soprano

Alle ore 20.00 la programmazione si sposta al Teatro Stabile d’Innovazione Galleria Toledo per le letture di estratti dagli scritti di Asia Argento, a cura di Valentina Curatoli, e alle ore 20.30 la proiezione di Vera di Tizza Covi e Rainer Frimmel.

Info progetto e programma approfondito su www.ladoc.it/portfolio/divagrafie/, tutti gli eventi sono a ingresso libero.

Divagrafie -Asia Argento

20 marzo ˃ 21 marzo 2024

Sala Convegni della Biblioteca di Area Umanistica dell’Università di Napoli Federico II

Teatro Stabile di Innovazione Galleria Toledo