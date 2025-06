Documento > Monumento C’arte in fotografia

- pubblicità -

Una celebrazione della Città, attraverso un nuovo percorso di ricerca documentale a più voci, che ne evidenzia una caratteristica distintiva: la grande densità e diversità di stratificazioni storico artistiche in essa presenti.

Venerdì 27 giugno alle 17:00 a Palazzo Ricca (Via dei Tribunali, 213), sede della Fondazione Banco Napoli, si presenta il quarto volume di Documento > Monumento, C’arte in fotografie. (Guida editori) I 2500 anni dalla nascita di Napoli. Stratificazioni culturali.

Autrice e coordinatrice del progetto editoriale è la storica dell’arte e ricercatrice Bianca Stranieri, curatrice del numero l’archivista Gloria Guida, le foto sono di Federica Gioffredi.

“L’anniversario – commenta Orazio Abbamonte, Presidente Fondazione Banco Napoli, è dunque l’occasione per riflettere sulla ricchezza culturale e l’importanza di Napoli nel Mediterraneo, ed è doveroso onorarla, laddove continua a incantare e a ispirare il mondo”. Seguendo un ordine cronologico dall’età antica alla contemporaneità il lettore è accompagnato in un viaggio nella città, supportato dall’occhio della storia, del documento, del dettaglio, senza mai smarrire il respiro urbano e civile di fondo.

“La brillante proposta dell’archivista Gloria Guida – spiega Stranieri – è quella di restituire tanto al lettore esperto, quanto al più ingenuo curioso, spaccati artistici e storici, fatti, luoghi, personaggi e, soprattutto, opere, che abbiano nel documento d’archivio, edito, inedito, o poco noto, la loro matrice intellettuale, rivisitata attraverso la libera interpretazione degli studiosi”.

Il format è sostenuto dalla Fondazione Banco di Napoli, patrocinato dalla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Campania e dal Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell’Università della Campania”Luigi Vanvitelli.

“Sfogliare le pagine di questo numero speciale è un viaggio ricco di sorprese e di curiosità – scrive il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi in apertura del volume – e credo possa esserlo per tutti, per gli appassionati, ma anche per chi, per la prima volta, si approccia al mondo della ricerca documentale”.

La fruizione del volume è agevolata anche dalla traduzione integrale in inglese, attraverso il QR code. “È necessario approfondire la storia stratificata nei duemilacinquecento anni di Napoli – commenta Giulio Sodano Direttore Dipartimento Lettere e Beni Culturali Università della Campania “Luigi Vanvitelli” (DiLBeC) – per comprendere al meglio la città contemporanea e le sue dinamiche culturali, artistiche e sociali. Obiettivo condiviso da questa guida “colta” e in particolar modo in questo numero”. Documento > Monumento è una guida artistica, che offre nuove e dense informazioni su luoghi e monumenti della città. Siti speciali rintracciati nei documenti dell’Archivio Storico del Banco di Napoli raccontati e fotografati.

“Ogni monumento è restituito al suo contesto – spiega Gabriele Capone Soprintendente archivistico e bibliografico della Campania – alla sua vita documentata. Alla fine della lettura del volume, Napoli non è più soltanto la città dei grandi complessi monumentali, ma anche lo spazio della solidarietà, delle infrastrutture, della cultura immateriale, dell’ingegno imprenditoriale: un territorio connesso e coerente, in cui ogni luogo dialoga con le tracce conservate negli archivi e nelle biblioteche”.

La presentazione del quarto numero si apre con i saluti di Orazio Abbamonte Presidente Fondazione Banco Napoli, Marcello D’Aponte Presidente Fondazione Museo Archivio Storico, Ciro Castaldo Direttore Generale. Introduce Bianca Stranieri, intervengono: il Soprintendente Gabriele Capone, il Professor Giulio Sodano. Modera Gloria Guida, intervengono: Giulio Brevetti Università della Campania “Luigi Vanviteli”, Vittoria Fiorelli Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” Fabio Mangone Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Sarà inoltre possibile visitare la mostra fotografica “Napoli 2500” di Federica Gioffredi.