Domenica al Museo, ingresso gratuito agli Scavi di Ercolano

Il Parco Archeologico di Ercolano aderisce anche per il mese di dicembre all’iniziativa “Domenica al Museo”, promossa dal Ministero della Cultura, che prevede l’accesso gratuito a tutti i musei e alle aree archeologiche statali nella prima domenica del mese.

Per l’occasione, il Parco aprirà gratuitamente le sue porte a visitatori, famiglie, appassionati e turisti, offrendo l’opportunità di esplorare uno dei siti archeologici più straordinari dell’antichità domenica 7 dicembre.

Un’esperienza immersiva fra case splendidamente conservate, strade romane, decorazioni in stucco e affreschi che restituiscono con rara vividezza la vita quotidiana dell’antica città sepolta dall’eruzione del 79 d.C.

L’iniziativa rappresenta un invito a riscoprire il valore culturale e storico del sito, contribuendo a diffondere la conoscenza di un patrimonio unico al mondo e a favorire una fruizione più ampia e inclusiva.

Si ricorda ai visitatori che:

L’ingresso è gratuito per tutta la giornata .

. Non è prevista prenotazione.

Si invitano i visitatori a consultare il sito ufficiale del Parco per informazioni aggiornate sugli orari di apertura, sulle modalità di accesso e sulle eventuali attività in programma.

Il Parco Archeologico di Ercolano rinnova il suo impegno nel rendere sempre più accessibile e partecipato il proprio patrimonio, in linea con gli obiettivi del Ministero della Cultura.