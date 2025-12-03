Domenica al Museo, ingresso gratuito agli Scavi di Ercolano

- pubblicità -
Il Parco Archeologico di Ercolano aderisce anche per il mese di dicembre all’iniziativa “Domenica al Museo”, promossa dal Ministero della Cultura, che prevede l’accesso gratuito a tutti i musei e alle aree archeologiche statali nella prima domenica del mese.
Per l’occasione, il Parco aprirà gratuitamente le sue porte a visitatori, famiglie, appassionati e turisti, offrendo l’opportunità di esplorare uno dei siti archeologici più straordinari dell’antichità domenica 7 dicembre.
Un’esperienza immersiva fra case splendidamente conservate, strade romane, decorazioni in stucco e affreschi che restituiscono con rara vividezza la vita quotidiana dell’antica città sepolta dall’eruzione del 79 d.C.
L’iniziativa rappresenta un invito a riscoprire il valore culturale e storico del sito, contribuendo a diffondere la conoscenza di un patrimonio unico al mondo e a favorire una fruizione più ampia e inclusiva.
- L’ingresso è gratuito per tutta la giornata.
- Non è prevista prenotazione.
- Si invitano i visitatori a consultare il sito ufficiale del Parco per informazioni aggiornate sugli orari di apertura, sulle modalità di accesso e sulle eventuali attività in programma.
Il Parco Archeologico di Ercolano rinnova il suo impegno nel rendere sempre più accessibile e partecipato il proprio patrimonio, in linea con gli obiettivi del Ministero della Cultura.
