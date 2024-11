Don Pedro Téllez Girón, vicerè di Sicilia e di Napoli

- pubblicità -

L’Instituto Cervantes di Napoli ricorda Don Pedro Téllez Girón, viceré di Sicilia e di Napoli. In occasione del IV centenario della morte del III duca di Osuna, Don Pedro Téllez Girón (1574–1624) l’Instituto Cervantes, in collaborazione con l’Università Suor Orsola Benincasa, l’Università della Campania Luigi Vanvitelli, la Fondazione Real Monte Manso di Scala, la Biblioteca Nazionale di Napoli e il Palazzo Reale di Napoli, organizza la seconda tappa del convegno internazionale “Don Pedro Téllez Girón, generoso, pio y valiente“. Il ciclo d’incontri, inaugurato lo scorso 6 novembre presso l’Istituto Italiano di Cultura di Madrid, nella sua tappa partenopea che si terrà il 14 e 15 novembre 2024, vedrà la partecipazione di illustri studiosi e ricercatori italiani e spagnoli, che approfondiranno la straordinaria figura umana e politica del viceré Osuna. Oltre alla dimensione europea del suo operato e al suo infelice declino, in un momento cruciale della storia comune di Italia e Spagna.

Il primo dei tre incontri napoletani è in programma giovedì 14 novembre, alle ore 9:30, presso la Fondazione Real Monte Manso di Scala, mentre alle ore 16 si terrà l’incontro pomeridiano OSUNA EN NÁPOLES: UN VIRREY PARA UN REINO, presso il Teatro di Corte di Palazzo Reale.

Venerdì 15 novembre alle ore 9:30, il terzo e ultimo appuntamento alla Sala Pagliara dell‘Università Suor Orsola Benincasa, dal titolo: DECORO Y REPUTACIÓN: OSUNA Y LAS LETRAS.

Tra i relatori e studiosi attesi a Napoli: Elisa Novi Chavarria, Giulio Sodano, Juan Ozores Massó, Daria Castaldo, Manuela Sáez, Andrea Zezza, David García Cueto, Massimiliano Malavasi, Silvia Zoppi, Simone Caputo e Andrea Zappulla.

Dopo Madrid e Napoli, il ciclo di conferenze si sposterà a Catania per l’ultimo atto della rassegna, il 21 e 22 novembre. Tutte le iniziative in programma sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.