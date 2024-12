Donne e libri domenica 15 ai Gerolamini

- pubblicità -

Storie di donne e di libri, di lotte passate e presenti, racconti di resistenza e di speranza: domenica 15 dicembre alle ore 18.00 nella suggestiva cornice della Chiesa dei Girolamini aperta eccezionalmente fino a sera, si presenta il volumetto agile e prezioso Donne che salvano i libri- nel cuore di Napoli realizzato dall’associazione Progetto Sophia. Donne verso la Bellezza col contributo della Regione Campania.

Ripercorrendo gli anni della Seconda Guerra Mondiale a Napoli si scoprono le mirabili figure delle direttrici delle più prestigiose biblioteche della città, Guerriera Guerrieri, Maria Giuseppina Castellano Lanzara e Maria Bakunin, e l’azione salvifica di chi ospitò proprio ai Girolamini il felice ritorno “a casa” dei manoscritti della Biblioteca Nazionale, per arrivare all’oggi e alle donne che dedicano le proprie vite e carriere alla salvaguardia del patrimonio librario e alla garanzia di un accesso per tutti noi a questi luoghi di incontro e di condivisione del sapere, sfidando crisi ben diverse ma non meno gravi e dannose.

Celebrazioni del passato e problematiche attuali si intrecciano nel volume Donne che salvano i libri , la cui presentazione, sostenuta dal Centro per il libro e la lettura nelle piccole e grandi biblioteche che popolano il territorio , è una prima occasione di condivisione di esperienze, verso una consapevolezza generalizzata e un ritorno alla partecipazione dei cittadini al diritto pubblico alla lettura , anche attraverso la diffusione e l’ampliamento di questi racconti a tratti inquietanti, ma più spesso portatori di speranza.

Dopo i saluti di Antonella Cucciniello , direttore della Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini che ha concesso per questo libro un’intensa intervista, interverranno Silvia Corsi e Léa Vagner, rispettivamente curatrice e co-redattrice del volume. L’ingresso è libero, fino a esaurimento dei posti a sedere, al solo costo dell’ingresso alla Chiesa-Museo (gratuito per i residenti a Napoli).

Quando : Domenica 15 dicembre 2024, ore 18.00 Dove : Chiesa dei Girolamini, Piazza Gerolomini, 84090, Napoli Info e prenotazioni: 3755733967 – progettosophia@gmail.com L’ingresso libero fino a esaurimento dei posti a sedere, al solo costo dell’ingresso alla Chiesa-Museo. I biglietti possono essere generati sul sito www.museoiitaliani.it , con l’app Musei Italiani o sul posto con totem digitali.