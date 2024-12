Donne per Napoli, la cerimonia al Teatro Posillipo

- pubblicità -

Più di 500 presenti per la cerimonia di premiazione ad inviti e altre 1000 persone circa per il tradizionale party di Natale: numeri da record per l’edizione 2024 del Premio “Donne per Napoli” – Carpisa Yamamay Miriade, ideato nove anni fa dall’imprenditore Raffaele Carlino, presidente di Carpisa e Miriade, insieme con il giornalista Lorenzo Crea direttore artistico della manifestazione, svoltasi giovedì 12 dicembre, al Teatro Posillipo di Napoli.

Il riconoscimento, assegnato ieri a 28 donne di eccellenza, intende premiare le protagoniste partenopee e non che si sono impegnate a vario titolo per la città di Napoli dando lustro a quest’ultima in vari settori, dalla cultura alla moda, e dallo sport al sociale.

Durante la cerimonia di premiazione, magistralmente condotta da una spumeggiante Mariasole Pollio, riconoscimenti speciali sono stati assegnati alla “donna per Napoii” per eccellenza, e cioè la città di Napoli che nel 2025 compirà 2500 anni, con il sindaco di Napoli e presidente dell’Anci (Associazione nazionale Comuni italiani Gaetano Manfredi che ha ritirato il premio; alle Volontarie della Mensa del Carmine, coordinate da Padre Francesco Sorrentino, e a Fabiola Sciabbarrasi, moglie di Pino Daniele, del quale ricorreranno a gennaio i 10 anni dalla scomparsa.

Hanno ritirato il premo, nelle varie altre sezioni, Chiara Balistreri (sociale), Lucia Annibali (per la categoria Istituzioni, intitolata alla memoria della senatrice Graziella Pagano); Daniela Lourdes Falanga (impegno civile), Claudia De Luca (legalità); Katherine Esposito e Ottavia Clemente (Medicina e Ricerca), Samira Lui, Karima Moual, Laura Tecce ed Elisa Scheffler (tv e giornalismo), Viola Ardone (letteratura), Susanna Giovanardi (sport), Francesca Ragazzi e Laura Tortora (moda), Federica Brancaccio (economia), Adele Pignata (imprese), Marianna Mercurio e Valeria Angione (teatro), Ste (musica), Romina Pierdomenico (Radio) e poi nelle varie sezioni di Tv, cinema e spettacolo Pia Lanciotti, Maddalena Stornaiuolo, Pasqualina Sanna e ancora Mariacarla Casillo, Mirea Flavia Stellato e Giorgia Agata.

L’edizione 2024 del Premio “Donne per Napoli” ha avuto anche un importante valore solidale, con l’invito a una raccolta fondi a favore della Mensa del Carmine di piazza del Mercato a Napoli.

A premiare le 28 donne sono state altrettante personalità del mondo della cultura e dello spettacolo, dell’economia e delle Istituzioni fra cui Annamaria Colao (cattedra Unesco per l’educazione alla Salute), Chiara Marciani (assessore alle Politiche giovanili del Comune di Napoli), Ferdinando Tozzi (delegato del Sindaco Manfredi per l’Audiovisivo), Flavia Sorrentino (vicepresidente del Consiglio comunale di Napoli), Daniela Di Maggio (madre di Gio’gio’ Giovanbattista Cutolo), Mariano Bruno, segretario del Corpo consolare di Napoli), Antonio Parlati (direttore del Centro di produzione Rai tv di Napoli), Dino Falconio (subcommissario per l’area di Bagnoli, Luigi Della Gatta (presidente Ance Campania), Carlo Palmieri (vicepresidente Sistema Moda Italia), Carlo Puca (giornalista, scrittore e autore televisivo) e Christian Cervone, protagonista del film numero uno su Netflix Il Treno dei bambini”.

Live music show di Veronica Simioli con il suo gruppo e dj set di Gloria Fregonese e di Cicci Crisano. Event Planner: Cristiana Della Rossa. Responsabile del cerimoniale del Premio: Enzo Agliardi.

Gli organizzatori, intanto, pensano già alla prossima edizione e in particolare a una location più grande, in grado di poter soddisfare l’ampio numero di richieste di partecipazione che anche quest’anno ha superato il doppio dei posti disponibili.

Partner della serata: Hm makeup Italia, Amoy Cafe, Colmayer, La bontà dell’orto, Cantine Tizzano, T&D Angeloni, We can dance, Mignone Pasticceria, Alma de lux, Giuseppe Ratto exclusive collection, Casa infante, Latteria Fierro, IS model scout, Initaly, Gold Tower Luxury Hotel, Psico Paris di Titti Petrucci, Luigi Turboli azienda agricola e Raffaele Caldarelli pasticcere insieme con Rosanna Romano per i panettoni artigianali Caldarelli.