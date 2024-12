Donne per Napoli, premio anche per Elisa Scheffler

- pubblicità -

Enorme successo per l’evento “Donne per Napoli”- Carpisa Yamamay Miriade, svoltosi lo scorso 12 dicembre nella suggestiva location del Teatro Posillipo di Napoli.

Questa iniziativa, ideata dall’imprenditore Raffaele Carlino, presidente di Carpisa e Miriade, insieme al giornalista e direttore artistico della manifestazione Lorenzo Crea, ha riunito donne di diverso background, tutte unite dalla volontà di celebrare la forza e la resilienza femminile.

L’evento ha avuto come obiettivo quello di premiare le donne che si sono distinte nell’ultimo anno per essersi impegnate a vario titolo per la città di Napoli dando lustro a quest’ultima in vari settori, dalla cultura alla moda, e dallo sport al sociale.

Tra le premiate nella categoria TV e giornalismo, anche il volto televisivo Elisa Scheffler,

attualmente inviata della trasmissione Top in onda su Rai 2, che ha commentato così il

riconoscimento ricevuto: “E’ per me la prima volta che partecipo a questo bellissimo evento. Sono molto onorata di questo premio che celebra le donne che si distinguono nel proprio lavoro e ci tengo a ringraziare di vero cuore l’organizzazione per avermi scelto e regalato questa bellissima esperienza ed emozione. Non essendo napoletana è stata una bellissima sorpresa e anche una grande soddisfazione. Sapere che quello che faccio venga apprezzato e valorizzato, mi rende davvero felice.”

“Donne per Napoli” si è rivelato un momento di grande ispirazione, in cui si è potuto avvertire un forte senso di comunità e supporto reciproco. L’edizione 2024 del Premio “Donne per Napoli” ha avuto anche uno scopo solidale: quello di una raccolta fondi dedicata alla mensa del Carmine.

A cura di Rossella Di Pierro