Dopolavoro Letterario in Sala Sole venerdì 21

Questo venerdì 21 marzo, così come accade un venerdì al mese, la Sala Sole di Vico Freddo alla Rua Catalana 4, vivace centro culturale fondato dalla regista e drammaturga Sara Sole Notarbartolo, apre le sue porte al Dopolavoro Letterario: un appuntamento mensile dedicato a chiunque voglia condividere la propria creatività attraverso la scrittura, la poesia, la musica, il teatro o la lettura. Uno spazio di incontro e confronto, libero e inclusivo, dove ogni voce trova ascolto.

La direzione artistica dell’evento è curata da Gennaro Falconetti, attore e performer, Giorgio Anastasia, poeta e direttore artistico di numerosi eventi napoletani, e Nazareno Barone, autore e regista cinematografico.

“L’idea del titolo è nata quasi per gioco,” racconta Sara Sole Notarbartolo. “Spesso chi scrive o crea può dedicarsi alla propria arte solo dopo aver finito il ‘vero lavoro’ che gli permette di mantenersi. È stato così per grandi nomi come Čechov, Kafka, Bukowski, Svevo e Gadda. Insomma anche grandi opere sono state create grazie a un “dopolavoro letterario” Da qui l’idea di creare uno spazio dedicato, con il prezioso aiuto di Gennaro, che è un performer e grande appassionato di letteratura barocca, di Giorgio, che ha subito creduto nel progetto, e di Nazareno, che ha assunto con entusiasmo anche il ruolo di presentatore delle serate.”

Il Dopolavoro Letterario è aperto a tutte le persone che desiderano condividere la propria creatività o scoprire quella altrui: scrittori e scrittrici, poeti e poetesse, cantanti, cantautori e cantautrici, attori e attrici. L’unica regola è che ogni intervento non superi i 5 minuti. La formula è pensata per valorizzare la spontaneità e incoraggiare la partecipazione, creando un ambiente accogliente per persone di tutte le età e livelli di esperienza: adolescenti, adulti, professionisti e appassionati.

“Il Dopolavoro è un’isola di cultura e di incontro,” – continua Sara Sole Notarbartolo – “La Sala Sole è un centro di formazione teatrale, quindi capita spesso che autori più timidi si affidino a chi ha più familiarità con il palco per dare voce ai propri testi. È un momento di scoperta e condivisione autentica.”

Il prossimo appuntamento è fissato per venerdì 21 marzo alle ore 20:00. È prevista una sottoscrizione consigliata di 5 euro per sostenere le attività della Sala Sole e mantenere vivo questo spazio culturale indipendente.

Per proporre la propria partecipazione o per maggiori informazioni è possibile contattare la direzione artistica o scrivere all’indirizzo tavernaest@yahoo.it.

Per info e prenotazioni: 351 8037957