Doppiaggio, arriva il workshop

- pubblicità -

Napoli si conferma ancora una volta terreno fertile per la crescita culturale e artistica dei giovani.

In questo contesto nasce Frame Lab – Workshop Doppiaggio, un’esperienza formativa intensiva pensata per avvicinare nuove generazioni al mondo della voce, della recitazione e della comunicazione.

L’evento si terrà a Napoli, nel quartiere Vomero, e propone un approccio concreto e diretto: 4 ore immersive in cui i partecipanti lavoreranno al microfono su scene reali, sperimentando in prima persona il linguaggio del doppiaggio e dell’interpretazione vocale.

Non si tratta di una lezione teorica, ma di un laboratorio pratico che punta a sviluppare consapevolezza espressiva, capacità comunicative e sicurezza personale — competenze sempre più centrali, non solo nel settore artistico ma anche nella vita quotidiana e professionale dei giovani.

Il workshop sarà guidato da Bruno Caricchia, attore e doppiatore pubblicitario che ha collaborato con importanti realtà come Marvel e FuzeTea, portando in aula un’esperienza diretta del settore.

L’iniziativa è aperta sia ad aspiranti attori che a principianti, con l’obiettivo di rendere accessibile un ambito spesso percepito come distante, offrendo invece un primo contatto reale e professionale.

Dettagli evento:

– Frame Lab – Workshop Doppiaggio

– Napoli (Vomero)

– Orario: 9:00 – 13:00

– Sessioni pratiche al microfono e registrazione scene

– Materiale finale audio/video per ogni partecipante

– Attestato di partecipazione

– Posti limitati, evento a numero chiuso

Frame Lab si inserisce nel panorama delle iniziative culturali emergenti della città, con l’intento di creare occasioni concrete di formazione, networking e crescita artistica per il territorio.

WhatsApp per info e prenotazione: 327 367 5017