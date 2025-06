Economia della Cultura, l’incontro al San Carlo

- pubblicità -

È stata aperta dal Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, dal Ministro delle Cultura Alessandro Giuli, dal direttore del quotidiano “Il Mattino” Roberto Napoletano e dall’attrice Teresa Saponangelo, la giornata “L’economia della Cultura”, organizzata al teatro San Carlo dal quotidiano Il Mattino in collaborazione con il Comune di Napoli. Nel corso del panel “Il modello pubblico privato” l’assessora al Turismo e alle Attività produttive Teresa Armato ha anticipato le previsioni sulle presenze in città del 2025.

La città attrae perché è cambiata dal punto di vista strutturale con il potenziamento dei servizi, ospita grandi eventi e propone un turismo esperienziale che conduce alla scoperta di tutte le identità di Napoli attraverso il format “Vedi Napoli e poi torni”, centrale nella programmazione dell’Assessorato al Turismo, che, alla grande bellezza di complessi monumentali, chiese, monasteri, panorami, unisce la scoperta della storia e delle tradizioni, proponendo eventi durante tutto l’anno e diffusi in tutti i quartieri della città. Dalla scoperta dell’arte culinaria napoletana con esperti e chef rinomati nel periodo di Pasqua ai tour dal mare in estate, passando per le visite nei luoghi insoliti e misteriosi dell’autunno, fino ad arrivare alla rassegna natalizia che si conclude all’Epifania con una grande festa in Piazza Mercato.

«Napoli oggi punta sulla sua cultura per crescere e vivere sempre più di turismo, facendo scelte innovative sul piano della collaborazione tra pubblico e privato – dichiara l’assessora Armato –. La città accoglie flussi enormi di turisti: abbiamo chiuso maggio con quasi 10.000.000 di presenze dall’inizio dell’anno mentre nel 2024 di presenze ne avevamo registrate 14 milioni e mezzo. Questo significa che stiamo continuando a crescere e, secondo le stime dell’Osservatorio Turistico Urbano (OTU), coordinato dalla professoressa Valentina Della Corte, chiuderemo il 2025 con 20.000.000 di presenze. Stiamo lavorando al potenziamento dei servizi, affinché la città possa convivere serenamente e felicemente con questo fenomeno imponente».

«C’è un effetto scudetto, contribuiscono le celebrazioni del compleanno e il Giubileo, ma devo dire che più di tutto funziona il brand Napoli – prosegue l’assessora Armato –. I turisti scelgono la nostra città per il suo grande patrimonio culturale, artistico e paesaggistico. Siamo molto amati dai turisti che arrivano dal Regno Unito, Francia, Spagna, Germania, Stati Uniti ma anche Sud America».

«I nostri esperti della Destination Management Organization (DMO) sono impegnati a presentare Napoli-A new City nell’ambito delle fiere internazionali; e attraverso i Fam Trips Mice e Wedding. Napoli è meta turistica di grande appeal: chi ci è stato, ci ritorna; chi non l’ha ancora visitata, ha voglia di farlo. Puntiamo a intercettare nuovi target del turismo di qualità, capace di generare valore e occupazione sul territorio. In questo senso, Napoli ha mostrato che sa lavorare insieme, che sa generare processi partecipativi veri e che fanno crescere il benessere in città», conclude l’Assessora Armato.