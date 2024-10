Eduardo, Sik Sik E Altre Storie giovedì 31 al Salone degli aviatori

- pubblicità -

Si chiama “Eduardo, Sik Sik E Altre Storie” l’omaggio ad Eduardo De Filippo di Roberto del Gaudio che andrà in scena il 31 ottobre alle 19 al Salone degli aviatori (Viale Maddalena, 9 Napoli), nell’ambito di “Extra Moenia – Il centro esploso” III edizione, la rassegna di spettacoli e concerti ad ingresso gratuito a cura dell’associazione Domenico Scarlatti nell’ambito di “Affabulazione. Espressioni della Napoli policentrica”, il progetto promosso dal Comune di Napoli e finanziato dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo del Ministero della Cultura.

Roberto Del Gaudio, napoletano, attore, cantante, drammaturgo, regista, cofondatore del gruppo «I virtuosi di San Martino», Premio Alberto Sordi per il miglior attore non protagonista per il film “L’ Equilibrio” di Vincenzo Marra si cimenta in un esilarante spettacolo dedicato ad Eduardo con i partecipanti del Laboratorio Teatrale di Extra Moenia (da lui condotto) e la partecipazione di Elisabetta D’Acunzo. Sul palco anche i Virtuosi di San Martino.

La visione di tutti gli spettacoli e concerti e così come la partecipazione ai 4 laboratori di Extra Moenia III edizione (teatrale, danze popolari e dal mondo, tamburi a cornice, linguaggi musica elettronica) è completamente gratuita con prenotazione al seguente link: www.extramoenia.cloud/prenota-i-tuoi-eventi.html

info line 081 543 7430

info@domenicoscarlatti.it