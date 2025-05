Elezione Papa Leone XIV, i messaggi dei Vescovi di Napoli e Pompei

- pubblicità -

“Oggi il nostro cuore è colmo di gratitudine: abbiamo un nuovo Papa, Leone XIV. E sento il desiderio profondo di condividere con tutti voi la gioia, la speranza e la grazia che abbiamo vissuto in questi giorni a Roma.

Il Conclave non è stato solo un tempo di elezione, ma un’esperienza di Chiesa viva, fatta di preghiera, ascolto, fraternità sincera tra noi cardinali. In quei giorni intensi, nel cuore silenzioso della Cappella Sistina, ho custodito nel mio cuore il volto e la voce della nostra Napoli, ma non solo: tutto il Sud, quello d’Italia e quello del mondo, quella parte dell’umanità spesso scartata e dimenticata che continua però a generare speranza, a custodire fede, a invocare pace.

Ho custodito nella preghiera le attese e i sogni della nostra gente, le speranze dei giovani, le ferite di chi soffre, le fatiche dei nostri preti, il servizio instancabile delle religiose, la dedizione silenziosa e quotidiana di tanti uomini e donne che costruiscono il bene anche nel buio, la sete di pace che abita il cuore del nostro popolo e che attraversa il mondo intero.

E poi, fuori, quella piazza gremita: una marea di volti, una folla che, anche solo con la sua presenza, gridava al mondo che la Chiesa è viva, e desidera camminare insieme, come popolo, sotto la guida di Pietro, di un pastore secondo il cuore di Dio.

Il Signore ci ha fatto questo dono in Papa Leone XIV che fin dalle prime parole ci ha parlato di Pace. Ma non di una pace di comodo o di compromesso. No. Una pace disarmata e disarmante, la sola che nasce dal Vangelo. La sola che ci chiede di deporre le armi, anche quelle invisibili, e di tornare ad essere artigiani di fraternità, costruttori di ponti, compagni di cammino che non lasciano nessuno indietro.

Chiesa di Napoli, città di Napoli, Sud che parla al mondo: raccontiamo al Signore la nostra gratitudine e rinnoviamo il nostro impegno a camminare insieme, con coraggio, come sorelle e fratelli innamorati del Vangelo. Facciamo sentire al nostro Papa tutto l’affetto, la preghiera, la vicinanza del nostro popolo. Diciamogli che siamo con lui, come figli attorno a un padre, come amici attorno a un pastore, come poveri che custodiscono un sogno grande: la Pace.

Siamo con te, Papa Leone, uomo di Vangelo e di Pace.

Napoli ti abbraccia. Il Sud ti accompagna.

Che Maria, Regina della Pace, ti custodisca e ti protegga!”

+ don Mimmo Battaglia

Arcivescovo di Napoli

Pompei è in festa per l’elezione di Sua Santità Robert Prevost, Papa Leone XIV, e il suono delle campane a distesa esprime tutta la nostra gioia. Nelle sue primissime parole il Santo Padre, affacciandosi alla loggia delle benedizioni, ha avuto un pensiero proprio per la Vergine Santa. Ha detto: “Oggi è il giorno della Supplica alla Madonna di Pompei. Nostra madre Maria vuole sempre stare con noi. Deve guidarci con il suo amore”. E quel nome ci richiama Papa Leone XIII, il Papa del Rosario, autore di numerose encicliche dedicate alla preghiera mariana, il Pontefice che accompagnò Bartolo Longo nei primi decenni della storia pompeiana. Proprio questa mattina, 8 maggio, in Piazza Bartolo Longo, abbiamo celebrato la festa della Madonna di Pompei elevandole la tradizionale Supplica. Sembra davvero un mirabile disegno provvidenziale che, proprio oggi, i cardinali, riuniti in Conclave, abbiano donato alla Chiesa il nuovo Pastore a cui, sin d’ora, assicuriamo la nostra fedeltà, il nostro amore, la nostra preghiera. Durante la Santa Messa di stamane, il Cardinale Giovanni Battista Re, Decano del Collegio cardinalizio, aveva esortato i devoti della Vergine Santa a pregare perché “la Madonna intervenga presso lo Spirito Santo. Soffi forte perché sia eletto il Papa di cui ha bisogno la Chiesa di oggi e anche il mondo di oggi, travagliato da tante guerra”. Il Cardinale ha chiesto l’intercessione della Madonna perché il Conclave elegga un “Papa che rafforzi la fede in un mondo caratterizzato da un grande progresso tecnico, ma che tende a dimenticare Dio. Di certo non ci negherà la sua protezione la Madonna, che invochiamo come Sovrana del Cielo e della terra, Regina delle vittorie, Madre nostra e nostra speranza”. La notizia dell’elezione è il compimento di queste parole che ora risuonano profetiche. Maria Santissima ci accompagna sempre di Gesù. Un grande santo, San Luigi Grignion de Montofort, scrisse: “Ad Jesum per Mariam”. Si arriva a Gesù attraverso Maria. Ma oggi, in questo giorno specialissimo, direi “Ad Jesum per Summum Pontificem”. Il Papa, con la sua parola e la sua testimonianza, ci accompagna da Gesù. La Vergine Maria, Madre della Chiesa, gli camminerà accanto rendendo dolce il cammino. Gli cammineremo accanto anche noi con la preghiera e, a Pompei, la preghiera d’elezione è il Rosario. Lo faremo nell’esempio del Fondatore, il Beato Bartolo Longo, figlio in perenne e docile ascolto del Papa, voce di Cristo in terra. Sarà Leone XIV a celebrarne presto la canonizzazione.