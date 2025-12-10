Elisa Forte: tra palcoscenico e red carpet

Elisa Forte non è solo un nome emergente nel panorama cinematografico e teatrale italiano; è la dimostrazione di come la passione e il duro lavoro possano coesistere perfettamente tra la magia del palcoscenico e le luci della ribalta internazionale.

L’attrice ha avuto un anno d’oro, navigando tra tournée di successo e la prestigiosa atmosfera dei festival.

L’abbiamo incontrata per farci raccontare le emozioni e i traguardi di questi ultimi mesi. L’abbiamo intervistata.

​Qual è stato il ruolo del teatro nella sua carriera, e in quali progetti è stata coinvolta ultimamente?

​Il teatro rappresenta la mia vera palestra e, in un certo senso, il mio primo amore artistico. Negli ultimi tempi, ho dedicato una parte significativa delle mie energie a spettacoli pensati appositamente per il pubblico dei più giovani, in particolare spettacoli per bambini. È un lavoro incredibilmente stimolante e formativo, perché richiede una capacità comunicativa diretta e una grande energia scenica. A mio avviso, il teatro per l’infanzia è fondamentale per coltivare la sensibilità e la fantasia del pubblico di domani.

​L’ultimo anno è stato ricco di successi e impegni importanti. Quali ritiene siano stati i momenti salienti, i “fiori all’occhiello” di questa stagione artistica?

​Indubbiamente, l’esperienza sui red carpet dei maggiori eventi cinematografici italiani è stata memorabile. Parlo in particolare della partecipazione alla Mostra del Cinema di Venezia e, poco dopo, alla Festa del Cinema di Roma. Non si tratta solo di glamour; calcare quei tappeti rossi significa sentirsi parte di una comunità artistica più ampia e vedere riconosciuto il lavoro che c’è dietro. Sono state occasioni di visibilità eccezionale e incontri professionali di altissimo livello.

​Oltre agli eventi istituzionali, quali altre attività o tournée hanno arricchito il suo percorso professionale quest’anno?

​Oltre ai festival, l’attività che mi ha regalato maggiore soddisfazione in termini di contatto col pubblico e bellezza dei luoghi è stata l’intensa serie di tournée estive e autunnali. Le più coinvolgenti e piacevoli si sono svolte in Toscana, coprendo un periodo che va dall’estate piena fino al mese di settembre. Recitare in quei contesti, tra le colline e i borghi storici, ha reso ogni replica un’esperienza unica, un vero e proprio connubio tra arte e paesaggio italiano.