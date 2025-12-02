- pubblicità -

Un grande protagonista del cinema torna al Cineforum Arci Movie che anima il Pierrot di Ponticelli, nella zona orientale di Napoli, con proiezioni e incontri con registi, attori e altri esponenti del mondo dello spettacolo e della cultura. Attesa per Leonardo Di Costanzo che presenta “Elisa”, suo ultimo film svelato alla 82a Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Appuntamento per martedì 2 dicembre alle ore 18 e alle 21 nella sala di via De Meis 58.

Arci Movie festeggia il 35esimo compleanno della rassegna al Pierrot ospitando un testimonial d’eccezione del cinema italiano che in più occasioni ha intrecciato Arci Movie nel corso degli ultimi anni. Oltre a essere stato protagonista delle diverse rassegne per presentare le sue opere, Di Costanzo è stato direttore pedagogico di FILMaP, Atelier di Cinema del Reale promosso da Arci Movie tra il 2014 e il 2019, che ha dato spazio a giovani aspiranti registi documentaristi a partire da Ponticelli.

Dunque, un importante ritorno per Di Costanzo che arriva al Pierrot per presentare “Elisa” – con proiezioni il 2 e 3 dicembre sia ore 18 che 21 – già vincitore del premio Signis, film con Barbara Ronchi, Roschdy Zem, Diego Ribon e con la partecipazione di Valeria Golino. Il film – liberamente ispirato al saggio “Io Volevo ucciderla” dei criminologi Adolfo Ceretti e Lorenzo Natali – racconta la storia di Elisa, trentacinque anni, in carcere da dieci, condannata per avere ucciso la sorella maggiore e averne bruciato il cadavere senza motivi apparenti. Sostiene di ricordare poco o niente del delitto come se avesse alzato un velo di silenzio tra sé e il passato. Ma quando decide di incontrare il criminologo Alaoui e partecipare alle sue ricerche, in un dialogo teso e inesorabile i ricordi iniziano a prendere forma, e nel dolore di accettare fino in fondo la sua colpa Elisa intravede, forse, il primo passo di una possibile redenzione.

Il Cineforum Arci Movie, con il contributo della Regione Campania e della Film Commission della Regione Campania, prevede venticinque film fino a maggio nella sala di via De Meis 58 insieme a tanti ospiti. Quattro proiezioni ogni settimana, ogni martedì e mercoledì, sempre alle ore 18 e alle 21. L’edizione 2025/2026 prevede un abbonamento di 50 euro e una tessera giovani (fino a 30 anni) a 25 euro: è possibile ottenere la tessera dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle 12, al Cinema Pierrot in via De Meis 58 e durante le serate di proiezione del Cineforum.

Il programma completo e altri dettagli sono disponibili su www.arcimovie.it e sui social di Arci Movie.