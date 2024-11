Emanuele Di Cesare al Sabato della Fotografia

- pubblicità -

Sabato 30 novembre 2024, in Sala Assoli (Vico Lungo Teatro Nuovo 110) alle ore 11.30, secondo appuntamento del ciclo di incontri Il Sabato della Fotografia, a cura di Pino Miraglia, che ospita Emanuele Di Cesare per la sezione “Ricognizioni”. Il fotografo napoletano, classe 1985, sarà protagonista con il suo progetto Storie dal Sud America, un percorso visivo che esplora le realtà periferiche e le difficoltà sociali di diverse comunità del continente latinoamericano. Di Cesare condivide il frutto di anni di viaggi e reportage in Guatemala, Messico, Cuba e Bolivia, mettendo in luce storie di vita quotidiana, lavoro, povertà e rito. L’incontro rappresenta un’occasione unica per conoscere più a fondo il lavoro di questo autore, che ha reso la fotografia sociale il proprio strumento di ricerca e impegno.

L’incontro sarà arricchito dalla visita della mostra di Gianni Fiorito, Napoli dal Terremoto al G8, ancora in esposizione fino al 4 gennaio 2025. Ingresso gratuito. Per info casadelcontemporaneo.it oppure movimentiperlafotografia.it

Il progetto Storie dal Sud America di Emanuele Di Cesare si concentra su una serie di reportage realizzati in bianco e nero, una scelta stilistica che amplifica l’intensità dei soggetti trattati. La sua fotografia non è solo un racconto visivo, ma un gesto di denuncia e di riflessione sociale. Di Cesare ci porta nei luoghi più lontani ma anche nei più vicini alla sua esperienza, come le periferie di Scampia, a Napoli, dove il suo lavoro ha avuto origine. Queste storie raccontano l’importanza del rito nelle comunità, il duro lavoro che definisce le vite di molti e la questione della detenzione, tema che sarà esplorato nell’ultimo reportage inedito. La sua visione rivela non solo la cruda realtà dei luoghi da visitati, ma anche la resilienza e la speranza che animano queste terre. Il fotografo napoletano è da anni impegnato in progetti che portano la sua arte al di fuori delle gallerie, allestendo mostre in strada, rendendo la fotografia accessibile a tutti. Storie dal Sud America è un altro passo in questo impegno, una testimonianza forte della vita in altre latitudini, ma anche una riflessione sulla condizione umana.

Emanuele Di Cesare è un fotografo professionista nato a Napoli nel 1985. Dopo aver realizzato numerosi viaggi in solitaria in America Latina dal 2012 al 2019, ha prodotto diversi reportage e pubblicazioni, e ha tenuto incontri e workshop. Ha collaborato con l’Ambasciata del Guatemala e l’Instituto Cervantes di Napoli e Milano. Docente di fotografia presso la Libreria Ubik di Napoli, ha ideato nel 2019 il corso di Fotografia Esplorativa. Ha inoltre realizzato una collana di libri fotografici dal nome Wild Facts, la cui prima pubblicazione è stata selezionata dalla Fiaf nell’ambito del concorso Crediamo ai tuoi occhi, categoria autoedizioni. La sua ultima pubblicazione, WILD FACTS SANTA MUERTE, è stata esposta al Festival della Fotografia Italiana da giugno a ottobre 2024. Dal 2015, con i suoi reportage, ha realizzato mostre fotografiche allestite in strada, a partire da Scampia per poi arrivare nelle periferie di Bogotà, Tegucigalpa e Città del Messico.

I prossimi appuntamenti con Il Sabato della Fotografia sono programmati per il 11 gennaio 2025 con Sophie-Anne Herin (Sezione Ricognizioni), il 18 gennaio con Uliano Lucas (Sezione Storie d’Italia) e il 25 gennaio con un focus sul popolo Sahrawi a cura di Patrizio Esposito.