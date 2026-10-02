venerdì, Ottobre 2, 2026
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Entra nel vivo il NaNo Film Festival al Teatro Area Nord

Di
Redazione
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Entra nel vivo la VII edizione del NaNo Film Festival al Teatro Area Nord (TAN) di Napoli. La seconda giornata si è snodata attraverso un ricco percorso che ha visto intrecciarsi il grande cinema del reale, le storie di riscatto del territorio, la parola letteraria e la forza performativa dello Slam Poetry.

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