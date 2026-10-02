Entra nel vivo il NaNo Film Festival al Teatro Area Nord

Il racconto del reale e le storie del territorio

Le attività in Sala sono iniziate nel pomeriggio con le proiezioni dedicate alla sezione Documentary Short, mettendo al centro dello schermo sguardi e linguaggi eterogenei grazie ai lavori:

Boom 7 di Marit Vreeswijk e Gabriela Forfota

Il futuro di Antimo Campanile

Alien rider di Jacopo Domenichini

Body of the Unbound di Elias Hill e Fern Sripungwiwat

Matryon, storia di Isabelle di Luca Ciriello e Teresa Antignani

Uno dei momenti più intensi e partecipati del pomeriggio è stato la proiezione del cortometraggio fuori concorso La favola del pallone di Salvatore Nappa. Intervistato sul palco dal programmer del festival Dave Given, il regista ha raccontato la genesi dell’opera, ispirata alla storia e all’impegno della Virtus Piscinola, storica realtà cestistica di periferia. «Con “La favola del pallone” abbiamo voluto raccontare come lo sport e una realtà bella come quella della Virtus Piscinola possano diventare uno strumento fondamentale di aggregazione, speranza e riscatto sociale in una periferia complessa. Portare questa storia al NaNo Film Festival, a due passi da dove questa realtà è nata e vive ogni giorno, significa mostrare la forza dei sogni che nascono dal basso e il valore del territorio.» — Salvatore Nappa, Regista

A seguire, il palco ha dato spazio a un altro toccante momento di approfondimento umano e sociale: sono infatti saliti sul palco Giulio Bruni, produttore del documentario Il futuro, e Giovanni Chiacchio, operatore della comunità che ha seguito da vicino i ragazzi protagonisti dell’opera, raccontando il percorso educativo e relazionale maturato durante e oltre le riprese del film.

La programmazione cinematografica è poi proseguita con il lungometraggio documentario Matriarca di Gaetano Mattia Cosentino e le visioni dei videoclip Born to dance di Michael Cygan ed Estraneo di Gianvincenzo Pugliese.

Lo Spazio Letterario e l’evento serale

Parallelamente alle proiezioni, lo Spazio Letterario — realizzato in collaborazione con Spazio Dialoghi — ha offerto un fitto programma di incontri e confronti:

Presentazione editoriale: L’osteria dell’orso bianco e l’orso nero (S4M edizioni) di Elena Allegrini, moderata da Dave Given. Letture e autori: Letture curate da Rita Pacilio con gli autori di RP Libri: Filippo D’Eliso, Giansalvo Pio Fortunato, Gianfranco Imbriani, Cosimo Lamanna e Assunta Tramonti. Premio Letterario: Lancio della prima edizione del Premio letterario “Spazio Dialoghi in Poesia”, presentato ufficialmente da Luca Falco, Sabrina Vanini e Rita Pacilio. Poesia e Saggistica: Presentazione della silloge Fiori nel cemento (Colonnese Editore) di Maria Elena Lattanzi, moderata da Giovanna Vigliena.

Approfondimento sulla raccolta Presente Indicativo (ES lettere), moderato da Rossella Tempesta insieme a Fabiana Russo e ai numerosi poeti del collettivo Libera Poesia Contemporanea.

Focus sulla silloge Versi per la pace (Ossorosso Edizioni), curata da Poesie Metropolitane con la partecipazione di Rosa Mancini, Maria Di Lanno, Pasquale Foresta e con l’intervento di alcuni poeti della silloge.

A suggellare la giornata è stato il Main Event serale dedicato alla travolgente sfida dello Slam Poetry presentato da Rosa Mancini, che ha visto trionfare la poetessa Naomi Simeoli, proclamata vincitrice al termine di una gara entusiasmante che ha conquistato il numeroso pubblico presente in sala.

Il NaNo Film Festival 2026 prosegue al Teatro Area Nord fino a sabato 3 ottobre, confermandosi uno spazio d’incontro aperto e dinamico tra cinema, letteratura e arti della scena.