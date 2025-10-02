Entrée Assaggi d’arte contemporanea con Mary Cinque

- pubblicità -

Martedì 7 ottobre alle 18, a Palazzo Ricca (via dei Tribunali 213), inaugura la mostra Good vibrations di Mary Cinque, artista campana che vive e lavora ad Agerola.

L’esposizione rientra nella rassegna “Entrée assaggi d’arte contemporanea” curata da Carla Viparelli e sostenuta dalla Fondazione Banco Napoli.

Il progetto artistico è composto da un serie di opere tutte realizzate con la tecnica del pastello a olio su carta, ed è la prima volta che questo stile viene proposto nella programmazione di Entrée.

L’artista comincia a usarla durante il suo soggiorno londinese dal 2017 al 2019 approfondendone poi le potenzialità nel corso degli anni, fino a farne il suo strumento elettivo di espressione. Generalmente considerata una tecnica “collaterale” o da schizzo, più che da opera principale, il pastello a olio diventa per l’artista tutt’uno con la sua stessa ispirazione.

«Il titolo della mostra – commenta Viparelli- si riferisce allo stesso tempo sia al contenuto delle opere, sia alla tecnica con cui sono realizzate, sintetizzandone la sostanziale unità significante. Parafrasando Wim Wenders potremmo parlare di “Mary nelle città”, da sempre catturata dalla infinita e multiforme poesia che scaturisce dai paesaggi urbani e dalla vita vibrante della città. E quale tecnica migliore del pastello a olio, usato sapientemente dall’artista con tratteggio rapido, può esprimere la pulsazione della vita includendo in una stessa figura i pieni del colore e i vuoti della carta bianca del supporto, sistole e diastole del respiro delle scene rappresentate». Per discutere degli aspetti più interessanti della mostra, giovedì 23 ottobre alle 18 a Palazzo Ricca è in programma il talk con l’artista. «Quella di Mary Cinque – spiega il critico Pasquale Ruocco – può essere vista come un’arte dell’osservazione silenziosa, in cui il tempo si dilata e si contrae secondo i ritmi interiori di chi guarda e di chi è guardato. Ogni pastello diventa racconto visivo, frammento che si apre a una verità disarmante: l’esperienza del tempo sospeso, quell’istante minimo che la pittura dilata fino a renderlo memoria condivisa».

Scheda

Titolo mostra: Good vibrations

Artista: Mary Cinque

Luogo: Palazzo Ricca, sede della Fondazione Banco Napoli, via dei Tribunali, 213

Rassegna: Entrée assaggi d’arte contemporanea

Curatrice: Carla Viparelli

Testo: Pasquale Ruocco

Opening: Martedì 7 ottobre 2025 ore 18

Chiusura: Giovedì 7 2025 novembre

Orari: lunedi – venerdi 10-17

Talk: Palazzo Ricca Napoli 23 ottobre ore 18