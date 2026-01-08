Ercolano, +6,2% spettatori nel 2025

- pubblicità -

Il dato complessivo dei visitatori conteggiati dal Parco Archeologico di Ercolano conferma un significativo incremento delle presenze nel 2025 rispetto all’anno precedente.

Nel 2024 i visitatori sono stati 521.426, mentre nel 2025 gli ingressi hanno raggiunto quota 553.611, facendo registrare un aumento assoluto di 32.185 presenze, pari a una crescita del 6,2%.

Il dato comprende, tra l’altro, anche il pubblico che ha visitato la mostra “Dall’uovo alle mele. La civiltà del cibo e i piaceri della tavola a Ercolano”, ospitata a Villa Campolieto.

Questo risultato positivo si inserisce nel percorso delineato nel tempo dalla mission del Parco Archeologico di Ercolano, che ha contribuito a consolidarne il consenso a livello locale, nazionale e internazionale, rafforzandone l’attrattività e il ruolo nel panorama culturale e turistico, anche grazie all’ampliamento dell’offerta culturale che include la scenografica Villa Sora a Torre del Greco.

Per quanto riguarda il periodo 23 dicembre – 6 gennaio, il confronto tra i dati del 2024 e del 2025 mostra valori in linea, a conferma del ruolo di Ercolano nell’offerta culturale.

Nel complesso, i numeri del 2025 testimoniano una crescita solida e coerente, frutto di una strategia di comunicazione, promozione e valorizzazione del patrimonio e di apertura al territorio, che continua a produrre effetti positivi in termini di partecipazione e interesse del pubblico.