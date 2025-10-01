Ercolano, ingresso gratuito domenica 5

- pubblicità -

L’offerta del Parco Archeologico di Ercolano per il pubblico d’autunno è la proroga dell’evento “Una Notte al Museo”, ogni martedì e giovedì sera saranno eccezionalmente accessibili il Padiglione della Barca e l’Antiquarium, due tra gli spazi più suggestivi del sito. Un’opportunità unica per ammirare reperti straordinari in un’atmosfera serale, diversa e suggestiva. Per l’occasione, i partecipanti troveranno in loco un professionista del Parco disponibile per chiarimenti, curiosità e preziosi approfondimenti sulle collezioni.

Giorni e orari di apertura Una Notte al Museo

giorni sito orari di apertura Martedì e giovedì Padiglione della barca

Antiquarium Dalle 20.30 alle 23.30 (ultimo ingresso alle 22.30)

Un patrimonio unico da scoprire

Il Padiglione della Barca custodisce reperti che testimoniano l’intenso legame di Ercolano con il mare: argani, remi, corde, pesi e ami da pesca. Il fiore all’occhiello è la lancia militare, rinvenuta sull’antica spiaggia, un reperto eccezionale che probabilmente faceva parte della flotta inviata da Plinio il Vecchio in soccorso della popolazione durante l’eruzione del Vesuvio.

Accanto, l’Antiquarium si presenta come uno scrigno della vita quotidiana romana, di recente luogo di custodia di legni antichi carbonizzati, mobili, utensili e strumenti rimasti intatti per secoli. A completare il percorso, i preziosi Ori di Ercolano, simbolo del gusto e del lusso degli abitanti dell’epoca.

Informazioni utili ‘Una Notte al Museo’

Biglietti: disponibili sul sito ercolano.cultura.gov.it disponibili sul sito ercolano.coopculture.it

–Intero € 5

–Ridotto 18-25 anni € 2.00

–Gratuito per i minorenni (i minori di 12 anni devono essere accompagnati da un adulto) e per tutti i soggetti che sono esenti a norma di legge

In occasione di “Una Notte al Museo”, parcheggi gratuiti disponibili presso:

–Scuola Rodinò (Via IV Novembre 43)

–Scuola Iovino Scotellaro (Traversa Via IV Novembre 28)

–Villa Favorita (Corso Resina 291)

Con l’autunno al Parco Archeologico di Ercolano entra in vigore l’orario di apertura invernale, dal 15 ottobre cancelli aperti dalle 8.30 alle 17.00 (ultimo ingresso 15.30).

Diventa ancora più utile per godere al meglio della visita collegarsi al nuovo portale di Ercolano digitale e programmare dettagliatamente il percorso desiderato, senza dimenticare che il sito è sempre a disposizione con tanti contenuti multimediali per supportare visita o riflessioni successive all’esperienza diretta della città antica.

Biglietti di accesso al Parco disponibili sul sito disponibili sul sito ercolano.coopculture.it ercolano.cultura.gov.it . Si ricorda che sono attivi abbonamenti e formule di visita agevolate, pensate per le famiglie e i giovani, che permettono di vivere il Parco tutto l’anno con grande flessibilità.

Con tre giornate di sold out e una straordinaria partecipazione di pubblico, si sono conclusi Gli Ozi di Ercole, la rassegna culturale che da un quinquennio anima il Parco Archeologico di Ercolano intrecciando memoria classica e linguaggi del presente. L’edizione 2025, intitolata “Corpo mitico”, ha portato il pubblico in un viaggio affascinante tra archetipi immortali e sensibilità contemporanee, restituendo al mito tutta la sua forza evocativa e la sua capacità di interrogare il nostro tempo. Il format di quest’anno, che alternava dialoghi a momenti di spettacolo con interpreti e protagonisti della scena nazionale e internazionale, ha incontrato un consenso unanime, trasformando ogni appuntamento in un’occasione di riflessione ed emozione condivisa. Grande novità di questa edizione è stata la cornice suggestiva dell’Antica Spiaggia di Herculaneum, utilizzata per la prima volta come palcoscenico di eventi. Un tempo affacciata sul mare che lambiva la città, la spiaggia si è rivelata spazio ideale per accogliere incontri, performance e musica, aggiungendo alla rassegna un fascino unico e potente. “Con Gli Ozi di Ercole – dichiara il funzionario delegato alla Direttore del Parco Archeologico, Francesco Sirano – abbiamo confermato la vocazione del Parco a essere luogo dove conservazione, valorizzazione e ricerca scientifica di alto livello si intrecciano in un vivido e coinvolgente dialogo tra passato e presente. Il pubblico ha premiato questa impostazione con entusiasmo e partecipazione triplicando le presenze rispetto agli anni precedenti. Abbiamo potuto constatare come rigore degli studi e divulgazione sono combinabili attraverso l’achimia che si crea tra il sito e l’energia del teatro, della musica e della poesia”. Il Direttore artistico Gennaro Carillo sottolinea: “Il mito è un patrimonio inesauribile di storie e immagini, continuamente riscritto dalle epoche che lo attraversano. Quest’anno abbiamo riflettuto sul corpo e sulle sue metamorfosi, tema antico ma anche profondamente contemporaneo, che ha trovato nell’Antica spiaggia di Ercolano la cornice più evocativa. Gli ozi di Ercole sono un festival con una fisionomia peculiare e ben definita, la cui originalità e importanza sono ormai ampiamente riconosciute, come si evince dall’ottimo riscontro presso la stampa nazionale. Distinguersi nel panorama dei festival, vista la ricchezza dell’offerta di settembre, non era affatto un risultato scontato”. Con ospiti d’eccezione e interpretazioni memorabili – tra cui quelle di Imma Villa, Sonia Bergamasco e Federica Fracassi – Gli Ozi di Ercole ha ancora una volta dimostrato come il mito, tra parole e suoni, possa diventare esperienza viva e collettiva. Il Parco Archeologico di Ercolano si prepara ora ad accogliere il pubblico con i prossimi appuntamenti autunnali. A partire dalla domenica con ingresso gratuito del 5 ottobre, iniziativa ministeriale che consente l’accesso libero ai luoghi della cultura statali ogni prima domenica del mese, i visitatori potranno tornare a vivere la bellezza del sito e delle sue attività culturali; già sold out le prenotazioni per la visita alle Terme Suburbane. Programma delle attività del 5 ottobre #domenicalmuseo: Ingresso gratuito al Parco dalle 8.30 alle 19.30 (ultimo ingresso ore 18.00)

Al Parco accessibili il Padiglione della Barca, custode di reperti che testimoniano l’intenso legame di Ercolano con il mare e l’ Antiquarium, scrigno della vita quotidiana romana, di recente luogo di custodia degli antichi mobili e arredi in legno unici al mondo e dei i preziosi Ori di Ercolano

di reperti che testimoniano l’intenso legame di Ercolano con il mare e l’ scrigno della vita quotidiana romana, di recente luogo di custodia degli preziosi Visita guidata a Villa Sora a cura del Gruppo Archeologico Vesuviano (ore 10.30 – 12.45)

A Villa Campolieto visita la mostra “Dall’uovo alle mele. La civiltà del cibo e i piaceri della tavola” (ingresso a pagamento) Il Parco invita a seguire i canali ufficiali per restare aggiornati su tutti i nuovi eventi in programma, continuando a vivere insieme l’emozione di un patrimonio che parla al presente.