Ercolano, presentazione e primo appuntamento Ozi di Ercole giovedì 11

- pubblicità -

Il Parco Archeologico di Ercolano ricorda l’appuntamento di giovedì 11 settembre alle ore 19:30 con la presentazione ufficiale del programma alla stampa e al pubblico, che inaugurerà la quinta edizione de Gli Ozi di Ercole.

Subito dopo la presentazione, alle ore 20:00, prenderà il via la prima serata con “Titono e la Sibilla. Narrazioni mitiche delle metamorfosi corporee” (Cristiana Franco e Imma Villa), seguita alle 21:30 dal concerto “Linha de Passe” con Maria Pia De Vito, Roberto Taufic e Roberto Rossi.

Il festival, quest’anno dedicato al tema “Corpo mitico”, si terrà dall’11 al 13 settembre nella suggestiva cornice dell’Antica Spiaggia del Parco Archeologico di Ercolano, con un programma che intreccia mito, teatro e musica.

Programma completo:

Venerdì 12 settembre, ore 20:00 e 21:30 – Storie di tempeste e naufragi con Sonia Bergamasco e Gennaro Carillo + Corpo, umano con Vittorio Lingiardi, Federica Fracassi, regia di Gianni Forte

– con Sonia Bergamasco e Gennaro Carillo + con Vittorio Lingiardi, Federica Fracassi, regia di Gianni Forte Sabato 13 settembre, ore 20:00 e 21:30 – Dioniso al muro con Laura Pepe e Francesco Sirano + concerto di Roberto Colella con Arcangelo Michele Caso

Biglietti:

Intero serata: € 10,00

Ridotto serata: € 5,00 (18-25 anni, UE)

Abbonamento 3 serate: € 15,00

Ingresso gratuito: minorenni, disabili + accompagnatore, abbonati al Parco (con prenotazione)



Online su ercolano.coopculture.it | Call center +39 081 0106490 | Biglietteria del Parco (fino a esaurimento posti) Modalità di acquisto:Online su| Call centerBiglietteria del Parco (fino a esaurimento posti)

Un’occasione unica per vivere il mito tra parole antiche e visioni contemporanee, nel cuore del Parco Archeologico di Ercolano.