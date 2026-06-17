Ercolano, riprendono visite guidate alle Terme Suburbane

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Riprendono al Parco Archeologico di Ercolano le visite accompagnate alle Terme Suburbane, tra gli edifici più affascinanti e meglio conservati dell’antica città.

Dopo il positivo riscontro delle precedenti edizioni, il progetto torna nel 2026 offrendo un’opportunità esclusiva per conoscere da vicino uno dei luoghi più significativi della vita quotidiana in età romana.

Le visite si svolgeranno ogni sabato nei mesi di apertura, attraverso un sistema di accessi contingentati che garantisce una fruizione approfondita e in totale sicurezza.

I gruppi, composti da un massimo di 15 partecipanti, saranno accompagnati dal personale del Parco con supporto di materiali accessibili tramite QR Code. I visitatori indosseranno casco protettivo per tutta la durata del percorso (circa 1 ora).

Federica Colaiacomo, Direttrice del Parco Archeologico di Ercolano

«La riapertura delle Terme Suburbane rappresenta un’importante occasione per restituire al pubblico uno spazio straordinario, ricco di testimonianze sulla vita privata e sociale dell’antica Ercolano. Accompagnare i visitatori alla scoperta di questi ambienti significa offrire un’esperienza di conoscenza autentica e partecipata, fondata sul rispetto e sulla tutela di un patrimonio unico al mondo.»

Calendario 2026

Giugno sabato 20 e sabato 27 giugno

Ottobre sabato 17, 24 e 31 ottobre

Novembre sabato 7, 14, 21 e 28 novembre

Dicembre sabato 5 e 12 dicembre

Turni di visita

Gruppi da max 15 partecipanti per turno. 6 turni nei mesi estivi, 5 a partire dal 17 ottobre (orario invernale).

Mattina

ore 9.30 – 10.30 visita in italiano ore 10.30 – 11.30 visita in inglese ore 11.30 – 12.30 visita in italiano

Pomeriggio

ore 14.30 – 15.30 visita in italiano ore 15.30 – 16.30 visita in inglese ore 16.30 – 17.30 visita in italiano (sospeso dal 17 ottobre per orario invernale)

Il punto di raccolta è la Terrazza di Marco Nonio Balbo, indicata sulla mappa del Parco consegnata all’ingresso.

Biglietti e prenotazioni

Biglietto integrato: 21 € (16 € ingresso Parco + 5 € visita Terme Suburbane)

18–25 anni: 5 € (agevolazione prevista dalla normativa vigente)

Prenotazioni (online e in sede): CoopCulture — canali ufficiali del Parco Archeologico di Ercolano

Le Terme Suburbane

Le Terme Suburbane — situate in prossimità dell’antica linea di costa — conservano preziose decorazioni e ambienti di grande interesse storico e archeologico, offrendo uno spaccato privilegiato delle pratiche sociali e del benessere nell’antichità. Con questa iniziativa il Parco conferma il proprio impegno nel rendere il patrimonio sempre più accessibile, coniugando tutela, sicurezza e qualità dell’esperienza culturale.