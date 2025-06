Estate al cinema con UCi Cinemas

- pubblicità -

Con la campagna “Choose a Better Summer”, UCI Cinemas – il più grande circuito cinematografico europeo, parte del gruppo ODEON Cinemas Group – invita il pubblico a vivere al massimo l’estate, scegliendo la qualità e l’emozione del grande schermo. Un’occasione per trasformare il tempo libero in un’esperienza immersiva: sale confortevoli, tecnologie avanzate, qualità audiovisiva straordinaria e contenuti esclusivi accompagneranno le principali uscite della stagione estiva.

“Oggi il pubblico non si accontenta più di guardare un film: vuole viverlo, sentirsi parte della storia. In UCI Cinemas crediamo che l’esperienza in sala debba andare in questa direzione: per questo investiamo in tecnologie immersive, comfort e cura dei dettagli, rendendo ogni proiezione un momento coinvolgente. Con UCI, quindi, ogni visione diventa un modo per lasciarsi trasportare dalle emozioni e sentirsi davvero parte dell’azione. Con la campagna ‘Choose a Better Summer’ vogliamo continuare a essere la scelta di chi cerca storie da vivere, non solo da vedere, anche d’estate, quando la sala diventa il posto ideale per rilassarsi, condividere il tempo libero e assaporare al meglio il grande cinema”, dichiara Ramon Biarnes, Managing Director Southern Europe & Northern Europe di Odeon Cinemas Group.

Con Elio tra le stelle e premi spaziali



Acquistando entro il 22 giugno il biglietto online tramite sito o app UCI Cinemas per Elio, il nuovo film d’animazione di Disney e Pixar, a grandi e piccoli saranno assicurate diverse sorprese. Riceveranno in regalo l’esclusivo puzzle ispirato al film, e fino al 29 giugno potranno partecipare al concorso con possibilità di aggiudicarsi un kit da esploratore galattico con premi hi-tech come un tablet, delle cuffie wireless, un telescopio, un visore VR.

F1® Il Film: regali da campioni

Si proseguirà con le sorprese previste in occasione dell’uscita in sala di F1® Il Film, diretto da Joseph Kosinski e interpretato da Brad Pitt e Javier Bardem, un’uscita attesissima che porta sul grande schermo tutta l’adrenalina del mondo della Formula 1. Dal 25 al 29 giugno 2025, infatti, chi acquisterà il biglietto online riceverà in omaggio il poster ufficiale del film. Inoltre, acquistando i biglietti sempre online entro il 6 luglio, si potrà partecipare al concorso che mette in palio un viaggio a Monaco, iconica tappa del circuito cittadino. E per chi sceglierà la versione IMAX, è previsto un poster esclusivo con un artwork dedicato.

Jurassic World: La Rinascita. Il ritorno di una leggenda



Dal 2 al 6 luglio 2025 per l’arrivo in sala di Jurassic World: La Rinascita, il nuovo capitolo della saga leggendaria diretto da Gareth Edwards, con un cast stellare che include Scarlett Johansson, Jonathan Bailey e Mahershala Ali, gli spettatori che acquisteranno il proprio biglietto online riceveranno un badge esclusivo ispirato all’iconico lasciapassare del parco, per sentirsi davvero parte dell’avventura tra dinosauri. Ma l’esperienza non finirà in sala: sempre acquistando il biglietto online fino al 13 luglio, si potrà partecipare al concorso ad estrazione che metterà in palio un’esperienza adrenalinica per quattro persone, per vivere sulla propria pelle l’atmosfera di Jurassic World, scegliendo tra avventure a tema “Terra” (tour in quad, arrampicata su roccia o canyoning), “Acqua” (rafting, kayak o canoa) e “Aria” (percorso sospeso, zip line o paracadutismo indoor).

Superman: vola con poster e fumetto da collezione



Dal 9 al 13 luglio 2025, acquistando il biglietto online per Superman su app o sito UCI Cinemas, gli spettatori riceveranno in regalo il poster ufficiale del film. Per chi sceglierà, invece, la visione in IMAX, è previsto un omaggio extra per fan e collezionisti. Ovvero, un comic book in tiratura limitata, ispirato al nuovo capitolo di Superman, diretto da James Gunn, con David Corenswet nel ruolo di Clark Kent, Rachel Brosnahan nei panni di Lois Lane e Nicholas Hoult in quelli di Lex Luthor.

Fantastici 4: Gli Inizi: collezione in esclusiva



Dal 23 al 27 luglio 2025, per l’uscita di Fantastici 4: Gli Inizi – con la regia di Matt Shakman e le interpretazioni di Pedro Pascal (Mr. Fantastic), Vanessa Kirby (Donna Invisibile), Joseph Quinn (Torcia Umana), Ebon Moss‑Bachrach (La Cosa) – ogni biglietto acquistato online su sito o app UCI per le proiezioni del film Marvel previste in quei giorni, consentirà di ricevere in omaggio uno dei quattro esclusivi poster da collezione.

Un’esperienza multisensoriale firmata UCI

All’interno della campagna “Choose a Better Summer”, UCI Cinemas ridefinirà l’esperienza in sala in ogni dettaglio. Le sale LUXE offriranno poltrone reclinabili di ultima generazione, tavolino personale e fino a tre volte più spazio rispetto alle sale tradizionali. Un comfort su misura, pensato per trasformare la visione in un momento di totale relax.

La tecnologia IMAX garantirà, poi, un’immersione visiva e sonora unica nel suo genere. Con oltre 53 milioni di microspecchi, proiettori laser di ultima generazione e un audio calibrato su misura, dunque, ogni film diventerà un viaggio sensoriale che coinvolgerà completamente lo spettatore.