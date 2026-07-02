Estate in piazza Garibaldi, laboratori, sport e letture per tutto luglio

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Laboratori dedicati ai sapori del mondo, tornei sportivi, passeggiate narrative e attività di lettura per bambini.

Per tutto il mese di luglio il progetto Bella Piazza ospita “Estate in Piazza”, un programma di iniziative che animerà Piazza Garibaldi offrendo nuove occasioni di incontro, partecipazione e socialità agli abitanti del quartiere.

Calendario per tutti

Un calendario rivolto a bambini, famiglie e persone di tutte le età, che utilizza il gioco, la cultura, lo sport e il cibo come strumenti per conoscere le diverse comunità presenti sul territorio e rafforzare il legame con uno dei principali luoghi di incontro della città.

Mangioco

Tra le attività in programma c’è “Mangioco – Laboratorio multiculturale dei cibi”, curato da Dedalus Cooperativa Sociale e rivolto ai bambini dai 5 agli 11 anni. Attraverso il gioco, i partecipanti potranno esplorare cibi e sapori provenienti da diverse parti del mondo, scoprendo la ricchezza gastronomica e culturale della città. Gli appuntamenti si terranno lunedì 13, 20 e 27 luglio e ogni mercoledì, dalle 18 alle 20.

Il ricettario interculturale

Sempre Dedalus curerà, insieme ad Alessia Montefusco e Federica Pagano, “Il ricettario interculturale – Ingredienti comuni tra culture diverse”, un percorso aperto a tutte le età, in programma ogni venerdì dalle 17 alle 19. I partecipanti condivideranno ricette, memorie familiari e tradizioni culinarie, contribuendo alla realizzazione di un ricettario interculturale nato dalle storie e dalle comunità di piazza Garibaldi.

Una piazza mondiale

Lo sport sarà al centro di “Una piazza mondiale”, iniziativa curata da IF-ImparareFare, con tornei di calcio e attività rivolte a persone di ogni età. Gli incontri si svolgeranno ogni martedì e giovedì, dalle 18 alle 20, fino al 16 luglio, con l’obiettivo di vivere la piazza come spazio di gioco, confronto e crescita condivisa.

Passeggiata interculturale

Sabato 4 e sabato 18 luglio, alle 10, Casba Società Cooperativa Sociale proporrà la “Passeggiata interculturale – Le voci della Bella Piazza”, un percorso urbano e narrativo per ascoltare storie, testimonianze e memorie legate alla piazza e alle persone che quotidianamente la attraversano.

La piazza delle storie

Ampio spazio sarà riservato anche alla lettura e alla creatività con “La piazza delle storie”, il programma curato da A Voce Alta Aps. Si comincia giovedì 2 luglio con “Ponti di parole”, dedicato alle letture dal mondo per bambini, che tornerà lunedì 13 luglio dalle 17 alle 18.

Si va inscena; E se…

Martedì 7 e mercoledì 22 luglio, dalle 11 alle 12, e giovedì 30 luglio, dalle 17 alle 19, si terrà “Si va in scena”, con piccoli esperimenti di lettura drammatizzata. Giovedì 9 luglio, dalle 11 alle 12, e martedì 28, dalle 17 alle 18, sarà invece la volta di “E se…”, laboratorio di storie e variazioni rivolto ai bambini dagli 8 anni.

Caccia al tesoro letteraria e Recover!

Il calendario comprende inoltre una caccia al tesoro letteraria, in programma giovedì 16 luglio dalle 17 alle 18 per i bambini dai 6 anni, e “Recover!”, laboratorio di lettura e creatività previsto lunedì 20 luglio, sempre dalle 17 alle 18.

Estate in Piazza – Il progetto Bella Piazza

Con “Estate in Piazza”, Bella Piazza prosegue così il proprio percorso di animazione sociale e culturale di piazza Garibaldi, trasformandola in un luogo nel quale immaginare nuove forme di comunità.

Il progetto Bella Piazza è sostenuto da Fondazione Con il Sud insieme a una rete di enti e fondazioni, con il Comune di Napoli e circa 50 forze del territorio; è co-finanziato da Fondazione Azimut, Fondazione Vismara, Associazione Est(ra)Moenia, Intesa Sanpaolo, UniCredit, Fondazione Rut, Caracciolo Hospitality Group, Vincar, Moccia Irme S.p.A. e Studio Keller.