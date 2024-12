Europa Cinema al Femminile al Grenoble

- pubblicità -

Torna a Napoli la rassegna cinematografica “EUROPA CINEMA al femminile”, giunta alla sua quarta edizione, un evento che celebra il talento e la visione delle registe europee contemporanee.

La manifestazione si terrà dall’11 al 14 dicembre 2024 presso l’Institut Français di Napoli e offrirà un programma ricco di proiezioni di film internazionali, incontri con le registe e performance dal vivo, a ingresso gratuito.

A cura di 15|06 film e con il sostegno della Regione Campania e della Film Commission Regione Campania, “EUROPA CINEMA al femminile” si conferma una vetrina per il cinema europeo d’autore, con particolare attenzione al lavoro delle donne registe, sempre più protagoniste nel panorama cinematografico internazionale.

“Nata da un’idea della produttrice Antonella Di Nocera – dice la direttrice artistica Elisa Flaminia Inno -, la rassegna promuove il cinema diretto da donne, offrendo uno spazio di incontro e dialogo sulle sfide e le esperienze quotidiane che ci uniscono, al di là dei confini nazionali. Quest’anno la selezione esplora la dimensione dell’essere donna e il percorso che porta alla sua affermazione. Molti dei film raccontano il mondo attraverso lo sguardo delle giovani protagoniste, esplorando l’adolescenza, ma anche tematiche legate alla maternità e alla gravidanza. Queste storie, in equilibrio tra esperienza individuale e collettiva, ci conducono in un viaggio che abbraccia diverse culture, linguaggi e geografie, restituendo un quadro polifonico e ricco di sfumature”.

La rassegna è a ingresso gratuito grazie al sostegno dalla Film Commission Regione Campania, promossa da EUNIC-European National Institutes of Culture e vede la collaborazione di prestigiose istituzioni culturali come l’Institut Français Napoli – che ospita la manifestazione nella Salle Dumas – l’Istituto Cervantes Nápoles, il Goethe Institut Neapel, il Forum Austriaco di Cultura Roma, l’Istituto di Cultura Bulgaro a Roma, l’Accademia d’Ungheria in Roma e la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Il patrocinio della Città Metropolitana di Napoli e del Comune di Napoli testimonia l’importanza dell’iniziativa per la cultura e il dialogo interculturale.

Il programma propone una selezione di film che spaziano dalla fiction al documentario, raccontando storie di donne, di sfide quotidiane, di coraggio, di maternità, di adolescenza e di esperienze uniche. Ogni proiezione sarà introdotta dalla regista o da un rappresentante del film, seguita da un incontro con il pubblico, un’occasione per incontrare le cineaste e approfondirne la visione. “Ogni proiezione è un viaggio – prosegue la Inno -, non solo nei diversi contesti sociali, ma anche nel cuore delle storie raccontate, che stimolano la riflessione e il dialogo. Gli incontri con le registe permetteranno al pubblico di entrare nel processo creativo, scoprendo le motivazioni che spingono ogni autrice a raccontare il proprio mondo in modo unico e personale. Vi invitiamo a scoprire queste storie che parlano del mondo visto attraverso gli occhi delle donne, protagoniste di un nuovo rinascimento cinematografico europeo”.

Tra i film in programma, “Senza prove” di Béatrice Pollet (Francia 2022), “La Singla” di Paloma Zapata (Spagna 2023), “Club Zero” di Jessica Hausner (Austria 2023) e “Tempo d’attesa” di Claudia Brignone (Italia 2023), tutti accomunati dalla voce delle registe, che esplorano temi universali come l’identità, la crescita, le relazioni e il contrasto tra tradizione e modernità.

Programma principale:

– Mercoledì 11 dicembre:

– 17:00: “Senza prove” di Béatrice Pollet (Francia 2022), con la regista

– 19:30: “La Singla” di Paloma Zapata (Spagna 2023), con l’ attrice Helena Kaittani – seguita da una performance di flamenco live.

-Giovedì 12 dicembre

– 17:00: “Club Zero” di Jessica Hausner (Austria 2023)

– 19:30: “Diada” di Yana Titova (Bulgaria 2023), con la regista e le attrici protagoniste.

– Venerdì 13 dicembre:

– 15:30: Presentazione del libro “La tua voce è un drago alato” di Alessandra Battaglia, con l’ autrice

– 17:00: “Las Hijas” di Kattia G. Zúñiga (Spagna 2023)

– 19:30: “Cat Call” di Rozália Szeleczki (Ungheria 2023) con la regista

– Sabato 14 dicembre:

– 17:00: “Elaha” di Milena Aboyan (Germania 2023)

– 19:30: “Tempo d’attesa” di Claudia Brignone (Italia 2023) con la regista e le protagoniste