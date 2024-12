Europa Cinema al femminile, il programma di oggi

- pubblicità -

Il programma della terza giornata di “EUROPA CINEMA al femminile” si apre con un evento speciale, un incontro letterario: alle 15,30 di venerdì 13 dicembre 2024 Alessandra Battaglia presenta il suo libro “La tua voce è un drago alato”. Poetessa, speaker e divulgatrice. l’autrice ha delineato un percorso per chiunque desideri cambiare, gestendo emotività e paure, trovando l’autentico io; la voce, infatti, è uno strumento di comunicazione, un ponte tra l’interiorità e il mondo che ci circonda.

A seguire nella sede dell’Istituto francese di Napoli ancora due film: alle 17 sarà proiettato “Las Hijas” di Kattia G. Zúñiga, seguito alle 19.30 da “Cat Call” di Rozália Szeleczki, con la regista presente in sala.

La rassegna diretta da Elisa Flaminia Inno è a ingresso gratuito e offre un programma ricco di proiezioni e incontri. Curato da 15|06 film e con il sostegno della Regione Campania e della Film Commission Regione Campania, “EUROPA CINEMA al femminile” rappresenta una vetrina di una cinematografia fatta di impegno e riflessione.

La prima pellicola in programma, alle 17, “Las Hijas” è un’opera di formazione: durante le vacanze estive, due sorelle, Marina, di 17 anni e Luna di 14, viaggiano dalla Costa Rica a Panama per cercare il padre assente. In attesa di incontrarlo, le ragazze stringono amicizia con degli skaters e, tra gelosie, nuovi amori, divergenze, scoprono quanto in realtà abbiano bisogno l’una dell’altra.

Il secondo film è “Cat Call”. L’eccentrico lungometraggio d’esordio della regista ungherese Rozalia Szeleczki, mostra la storia di una trentenne, Fáni, intrappolata in un mondo di sua immaginazione: fin da un’esperienza traumatica dell’infanzia, ha immaginato la morte di ogni uomo che trovava attraente. Per evitare queste fantasie, sceglie di stare da sola, concentrandosi sul suo lavoro di architetto.

Un giorno arriva un nuovo vicino, il cui gatto nero parlante inizia a corteggiarla. Fáni si innamora della misteriosa creatura, anche se solo lei può sentirlo parlare. Fugge dalla realtà per dedicarsi a questa relazione stravagante, ma presto inizia a diventare distruttiva. Il Gatto usa Fáni sempre di più a suo vantaggio, alienandola da tutti e da tutto ciò che è importante per lei. Ma il suo viaggio tossico con il Gatto è anche un percorso nel suo doloroso passato. Riuscirà a superare finalmente le sue paure e a vedere le opportunità della vita reale proprio di fronte a lei?

Promossa da EUNIC-European National Institutes of Culture, la rassegna vede la collaborazione dell’Istituto francese di Napoli, l’Istituto Cervantes di Napoli, il Goethe Istituto di Napoli, il Forum Austriaco di Cultura Roma, l’Istituto di Cultura Bulgaro a Roma, l’Accademia d’Ungheria in Roma e la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Il patrocinio della Città Metropolitana di Napoli e del Comune di Napoli testimonia l’importanza dell’iniziativa per la cultura e il dialogo interculturale.

Film in programma:

– Venerdì 13 dicembre:

– 15:30: Presentazione del libro “La tua voce è un drago alato” di Alessandra Battaglia, con l’ autrice

– 17:00: “Las Hijas” di Kattia G. Zúñiga (Spagna 2023)

– 19:30: “Cat Call” di Rozália Szeleczki (Ungheria 2023) con la regista

– Sabato 14 dicembre:

– 17:00: “Elaha” di Milena Aboyan (Germania 2023)

– 19:30: “Tempo d’attesa” di Claudia Brignone (Italia 2023) con la regista e le protagoniste