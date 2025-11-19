Fare cultura con la cultura del fare, incontro al Centro La Contea

- pubblicità -

Il Centro Studi La Contea annuncia l’incontro pubblico “Fare cultura con la cultura del fare”, un appuntamento dedicato al ruolo della cultura come strumento di crescita e alla necessità di trasformare le idee in azioni concrete. Il dibattito si terrà mercoledì 19 novembre 2025 alle ore 16:30 presso il Circolo Canottieri Napoli.

L’evento si aprirà con i saluti di Giancarlo Bracale. Seguiranno gli interventi di Luciano Schifone, Maurizio Maddaloni, Carmine Ippolito, Aldo Aveta, Valerio Caprara e Gennaro Sangiuliano, chiamati a confrontarsi sul valore della cultura come motore di sviluppo sociale e come pratica operativa capace di incidere sulle dinamiche territoriali.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di stimolare una riflessione ampia e condivisa sul modo in cui la cultura può diventare un fattore attivo di progresso, promuovendo nuove visioni e contribuendo alla costruzione di percorsi innovativi. Il confronto sarà aperto ai soci del Circolo e a tutte le persone interessate ai temi trattati, in un contesto pensato per favorire dialogo, partecipazione e approfondimento.