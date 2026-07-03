Fare Futuro, la sezione dell’Ischia Film Festival dedicata alla cultura d’impresa

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Ha preso il via giovedì 2 luglio alle ore 21:30 presso la Cattedrale dell’Assunta al Castello Aragonese di Ischia, la prima serata evento di “Fare Futuro“, la sezione della ventiquattresima edizione dell’Ischia Film Festival dedicata alla cultura d’impresa e al saper fare imprenditoriale italiano.

“Fare Futuro” era stato lanciato nell’edizione 2025 del festival; quella di ieri sera ne ha rappresentato la prima espressione concreta, promossa da Bonacina 1889 e Upskill 4.0 e costruita insieme al professor Stefano Micelli, autore del libro Futuro artigiano. L’idea alla base del progetto è che cinema e impresa, spesso percepiti come mondi lontani – da un lato l’immaginazione, dall’altro la produzione – condividano in realtà la stessa materia: dietro ogni oggetto del made in Italy c’è un intreccio di idee, competenze e persone, e raccontare quella storia fa parte del valore dell’oggetto stesso.

Il saper fare artigianale

Il saper fare artigianale, in quest’ottica, non è un patrimonio da conservare con nostalgia, ma una risorsa viva su cui si gioca la competitività e l’identità del Paese, lontana dagli stereotipi della fatica e della tradizione immobile: nelle botteghe e nelle manifatture italiane la tradizione si fa ricerca, la manualità dialoga con la tecnologia e il prodotto si carica di significato culturale. Il cinema, in questo, ha uno strumento unico: mostrare i volti e i gesti dietro il made in Italy, dando forma narrativa a un’intelligenza del lavoro che raramente trova spazio sullo schermo.

Il programma

Il programma ha portato in rassegna cortometraggi e lungometraggi dedicati alle imprese e alle persone che hanno reso celebre il made in Italy nel mondo, culminando nella serata di ieri, che ha riunito protagonisti del mondo dell’impresa, della cultura e del cinema. Il progetto prosegue così il percorso avviato da Elia Bonacina, Selena Brocca e Stefano Micelli, mettendo al centro competenze, creatività e responsabilità verso le generazioni future come vero capitale produttivo italiano.

Il talk

Il talk è stato condotto da Selena Brocca, direttrice generale di Upskill 4.0, che ha dialogato in successione con quattro protagonisti del mondo dell’impresa:

Elia Bonacina (AD e presidente, Bonacina 1889), sponsor della sezione “Fare Futuro” e promotore del progetto insieme a Upskill 4.0;

Andrea Camesasca (Vice Presidente Enti Bilaterali del Turismo Como), che è intervenuto sul tema dell’hospitality e sul ruolo del sistema dell’accoglienza nel racconto del territorio;

Francesco Vena (AD, Amaro Lucano), che ha presentato il cortometraggio realizzato sull’azienda, primo passo di un progetto che diventerà un documentario;

Alessandra Bianco (Corporate Communication Director, Lavazza), che ha raccontato Nuvola, il progetto legato al documentario “Nuvola di Lavazza”.

Nuvola

A seguire, la proiezione di Nuvola. Un progetto aperto alla città di Luca Caon, documentario dedicato all’architettura partecipata e alla costruzione di spazi sociali.

Presentando il progetto, Elia Bonacina ha dichiarato: “Bonacina è un’azienda che da 137 anni lavora sulla materia trasformandola in linguaggio, esattamente come il cinema: entrambi raccontano storie, identità e comunità. La sezione dedicata ai documentari d’impresa nasce da questa visione: riconoscere che dietro ogni prodotto ci sono pensiero, territorio e persone, e che queste storie meritano lo stesso rispetto narrativo del cinema.”

Selena Brocca, curatrice e conduttrice della serata, ha commentato: “Fare Futuro nasce dall’idea che raccontare bene un’impresa significhi raccontare le persone che la abitano ogni giorno. Con questi quattro dialoghi vogliamo mostrare che il saper fare italiano non è solo un prodotto, ma un modo di pensare il futuro.”

Il Direttore del Festival, Michelangelo Messina, ha sottolineato il valore della partnership e lo spirito di comunità che anima il progetto, ringraziando i partner che hanno reso possibile la nascita di questo nuovo spazio narrativo.

Ischia Film Festival è sostenuto da: MiC Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e audiovisivo, Regione Campania – Film Commission Regione Campania, BONACINA, BPER Banca e si svolge sotto il patrocinio dei comuni di Ischia e Forio.

INFO

www.ischiafilmfestival.it/