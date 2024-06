Festa della Musica, appuntamenti ad Oplontis e Pompei venerdì 21 e sabato 22

300 coristi, accorpati in 11 formazioni diffuse nell’area archeologica di Pompei sulla scia del Festa della Musica 2024, l’evento musicale promosso dal Ministero della Cultura, in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, la Siae, l’Afi, e coordinata dall’Associazione Italiana Promozione Festa della Musica, che a Pompei sarà celebrata sabato 22 giugno.

Canti dal classico, al popolare, al gospel e al profano risuoneranno in tutto il sito il 22 giugno dalle ore 11,00 alle ore 18.00. Una festa corale dedicata alla musica dal vivo e alla valorizzazione della molteplicità e diversità delle pratiche musicali in tutta Europa e nel mondo, in linea con il tema di quest’anno “La prima orchestra siamo noi”.

I cori si esibiranno a cappella o accompagnati da strumenti acustici in diversi luoghi della città antica: Basilica, Macellum, Edificio di Eumachia, Terme Stabiane, Foro Triangolare, Teatro Piccolo, Necropoli di Porta Nocera, Palestra Grande, Praedia di Giulia Felice, Casa della venere in conchiglia, per poi riunirsi tutti alle 16,30 al Foro per la chiusura finale.

L’iniziativa è organizzata dal Parco archeologico di Pompei in collaborazione con l’Associazione Regionale dei Cori Campani.

Saranno presenti nelle seguenti formazioni, provenienti prevalentemente dalla Campania ma anche dal vicino Lazio, nell’ambito del Progetto Coro MUSA (direttore Fabio de Angelis – Presidente Vicente Pepe) inserito nel corso di formazione MusicaSANA dell’A.R.C.C (Associazione Regionale Cori Campani): il Coro Musa – direttore Fabio De Angelis, il Coro Armonia (Salerno) – direttore Vicente Pepe, il Coro I Cantori di San Lorenzo (Eboli) – direttore Alfio Fiorelli, Coro Daltrocanto (Salerno) – direttore Patrizia Bruno, il CoroPop (Salerno) – direttore Ciro Caravano e Lucia Sacco, il Coro Loud Whispers (Portici) – direttore Carlo Intoccia, il Coro Giovanile Voicing (Nocera Inferiore) – direttore Genny Strianese, il Coro Diapason (Roma) – direttore Fabio De Angelis, Ensemble Corale Noukria (Nocera Inferiore) – direttore Genny Strianese, il Coro Buon Pastore (Ischia) – direttore Gianfranco Manfra, il Coro Ottava Nota (Roma) – direttore Fabio De Angelis.

L’Associazione Regionale dei Cori Campani è un sodalizio culturale apolitico ed apartitico nato negli anni ‘90 e che ad oggi comprende circa 70 realtà corali regionali con rappresentanti di tutte le province campane.

È associata alla Federazione Nazionale Italiana Associazioni Regionali Corali (FE.N.I.A.R.CO.) massima espressione della realtà corale italiana che raccoglie al suo interno oltre 3.000 corali.

Sempre per la Festa della Musica Ad Oplontis invece, venerdì 21 giugno l’Archeoclub d’Italia aps- sede di Torre Annunziata “Mario Prosperi” organizza, in collaborazione con il Parco Archeologico di Pompei, itinerari guidati gratuiti ad Oplontis nella villa di Poppea, dalle ore 17.00 alle ore 19.00 (ultimo ingresso ore 18.00) anche in lingua inglese e francese, con approfondimenti sul tema “La musica presso i Romani” e con intermezzi musicali di vario genere.

Mariangela Iozzino, soprano, accompagnata dalla pianista Maria Di Lorenzo, farà ascoltare ai visitatori nella splendida cornice dell’atrio, brani di Puccini (“O mio babbino caro”, “Nessun dorma“), oltre alla famosa composizione di Di Capua “O sole mio”.

Presso la piscina, invece, “Luce Lio e Luigi Orlando – Acoustic duo “(voce e chitarra) proporranno brani di classico napoletano, jazz e colonne sonore di film.

Accoglienza dei visitatori a cura di Ospitalità Diffusa-AreV-OD.

mirella.azzurro@gmail.com Prenotazione consigliata all’indirizzo