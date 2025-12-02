Festival Internazionale del Cinema di Salerno, chiusa con successo la 79a edizione

Grande successo per la 79esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno (svoltasi dal 24 al 29 novembre) che, per il Gran Galà di chiusura e la serata di premiazione, presentata dall’attore cardine del teatro e del cinema partenopeo e italiano Maurizio Casagrande con la collaborazione di Luisa Mariani, ha ospitato le consuete premiazioni presso una delle sue location storiche: il teatro Augusteo di Salerno.
Quest’anno la kermesse ha vantato un cartellone davvero promettente contando, per ogni open forum e incontro, sempre una gremita platea, tra semplici curiosi e amanti della materia. Infatti, sono state affrontate tematiche di estrema importanza sociale, e altre più ilare che hanno visto la presenza di ospiti d’eccezione che, durante gli incontri con il pubblico e gli studenti di tutte le scuole salernitane, hanno elargito consigli e tanti sorrisi e hanno ricevuto in anteprima premi speciali del Festival.
L’appuntamento più importante, ovvero quello delle premiazioni, ha visto fra i vincitori il film “Camera con vista”, del regista Mario Porfito e prodotto da Andrea Cannavale, insignito del GRAN TROFEO GOLFO DI SALERNO “IGNAZIO ROSSI”, “per la delicata rappresentazione del legame umano tra due pazienti lungodegenti, capace di raccontare con sensibilità la scoperta reciproca e la riscoperta di sé nel tempo sospeso della malattia”.
Tanti sono stati i premi speciali conferiti a film e ad artisti celebri del panorama italiano e internazionale, come: Pippo Franco (PREMIO ALLA CARRIERA “APOLLO D’ORO DI SALERNO”), Cinzia Leone, Tommaso Bianco, François-Éric Gendron, I Ditelo Voi, Don Roberto Faccenda e Daniele Lazzeri.
I vincitori delle opere in concorso della 79esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno, sono state sono state selezionate da una giuria d’eccezione: la Giuria per la selezione generale, composta da Paola De Cesare, Marianna De Cesare, Sabrina Pisapia, Marco Priore, Alfonso Della Rocca, Iolanda Ferrara, Tullio Benissone, Lino Pisapia, Chiara De Palma, Antonio Monizzi, Adriana Plaitano, e la Giuria Tecnica composta da ANGELO ORLANDO (in qualità di Presidente), Maria Pia Costagliola, Antonio Enea, Nicola Parente, Ciro Borrelli, Christian Capriello, Gennaro Cuccurullo, Vittorio Dublino, Vittorio Muscia, Matteo Imparato.
Come sempre, la serata è stata intervallata e arricchita da momenti musicali e di spettacolo che hanno visto la partecipazione di artisti la cui fama è riconosciuta, non solo a livello nazionale, ma anche a livello internazionale: gli Hamlet Swing, Armando Pavone, Carlo Di Maio, Massimo Buonavita, Amleto Livia.
SEZIONE “UN LIBRO PER IL CINEMA, UN CINEMA PER UN LIBRO”
PREMIO SPECIALE
a Don ROBERTO FACCENDA
per il libro: A(R)MARSI CON CINQUE CIOTTOLI
Per la straordinaria sensibilità dimostrata nell’indirizzare i giovani verso un percorso spirituale tortuoso ma da affrontare con gioia e fede. Straordinario esempio di uomo capace di sfiorare il cuore con parole semplici.
PREMIO SPECIALE
a DANIELE LAZZERI
per il libro: ALPI – SPINA DORSALE DELL’EUROPA
Per la profondità del saggio che innalza il tema della montagna da semplice paesaggio a modello di cooperazione interregionale e di sviluppo sostenibile per il futuro dell’Europa. Un’opera di grande rilevanza culturale e geopolitica che stimola la riflessione sulla connessione tra territorio e identità.
RICONOSCIMENTI SPECIALI DEL FESTIVAL
TARGA
AL FILM FUORI CONCORSO “DA COSA NASCE COSA”
Produzione: Antracine, Real Dreams
Regia: Gino Rivieccio
con: Gino Rivieccio, Susy Del Giudice, Mariasole Pollio, Antonella Morea
TARGA a I DITELO VOI
per aver elevato la comicità campana a fenomeno nazionale. La loro satira intelligente e spassosa è un modello di come l’arte comica possa essere al tempo stesso popolare e portatrice di riflessione sociale.
CELLULOIDE D’ORO
a CINZIA LEONE
per l’eccellenza interpretativa e la straordinaria versatilità con cui ha saputo plasmare personaggi indimenticabili. Riconoscimento speciale per aver portato l’intelligenza della satira e l’acume del monologo ai più alti livelli della scena italiana.
CELLULOIDE D’ORO
a FRANÇOIS-ÉRIC GENDRON
Interprete di rara sensibilità e carisma, ha saputo unire nella sua carriera talento, eleganza e profondità d’animo. Una gemma preziosa nel mondo della settima arte
CELLULOIDE D’ORO
a TOMMASO BIANCO
Anima nobile del cinema italiano, attore di straordinaria sensibilità e talento, interprete autentico capace di attraversare il tempo con eleganza, profondità e verità scenica. La Sua lunga carriera ha arricchito teatro, cinema e televisione, lasciando un segno indelebile nella storia dello spettacolo italiano.
CELLULOIDE D’ORO
a ALFREDO COZZOLINO
attore e uomo di cultura, per il suo autentico contributo autentico al cinema italiano e per il profondo legame umano e artistico con Massimo Troisi.
CELLULOIDE D’ORO
a CARLO DI MAIO
Per il suo contributo al cinema italiano e la partecipazione al film Il Postino, opera simbolo della nostra cultura cinematografica. Con questa menzione si riconoscono la sua professionalità, la passione e la sensibilità che hanno arricchito un capolavoro senza tempo.
La giuria del Festival per la selezione generale, composta da Paola De Cesare, Marianna De Cesare, Sabrina Pisapia, Marco Priore, Alfonso Della Rocca, Iolanda Ferrara, Tullio Benissone, Lino Pisapia, Chiara De Palma, Antonio Monizzi, Adriana Plaitano e la Giuria Tecnica composta da: ANGELO ORLANDO (Presidente), Maria Pia Costagliola, Antonio Enea, Nicola Parente, Ciro Borrelli, Christian Capriello, Gennaro Cuccurullo, Vittorio Dublino, Vittorio Muscia, Matteo Imparato , per l’assegnazione dei Trofei di Categoria ed il Gran Trofeo, hanno assegnato i seguenti premi:
SEZIONE VIDEOSCUOLA
PREMIO SOGGETTO CINEMATOGRAFICO
ELEFTHERIA
Classe IV BL Liceo Statale“Alfano I” di Salerno
TARGA FESTIVAL
LA MISTER
Liceo Scientifico Cafiero di Barletta Regia: Domenico de Ceglia con Claudia Casale, Marco Tullio Melica
TROFEO DI CATEGORIA
VIBRAZIONI NEL SILENZIO
Prod.: Cinema Scuola LAB Liceo Artistico Sabatini/Menna
Regia: Claudia Imbimbo, Claudio Crescenzo, Marco Natella, Gianluca Cicco
con: Gianluca Morea, Giorgia Toro, Chiara Paglia, Manuel Gargiulo, Valentina De Caro, Angela della Porta
SEZIONE ANIMAZIONE E VIDEOCLIP
PREMIO
al videoclip INVINCIBLE DELLA BAND BIOVOID
Autore: Massimiliano Guida
Produzione e Regia: Domenico Giordano
Un videoclip che unisce musica e immagini per raccontare emozioni e storie in modo visivo e coinvolgente.
TROFEO DI CATEGORIA
al film Straniero PINOCCHIO AND THE WATER OF LIFE
Produzione: Asymmetric Studios
Regia: Victor V Luckysov
per aver reinterpretato un classico senza tempo con grande immaginazione, qualità visiva e ritmo narrativo, offrendo una nuova prospettiva sul celebre viaggio di Pinocchio.
TROFEO DI CATEGORIA
al film italiano DAGON
Produzione: Daniele Esposito
Distribuzione: Emma Film srl
Regia: Paolo Gaudio
per l’originalità della sua narrazione e la forza evocativa delle immagini, capace di trasportare lo spettatore in un mondo fantastico e immersivo
SEZIONE DOCUMENTARI
PREMIO “STAMPA”
PER CHI
Produzione ITALUS FILMS ed INSOLITO CINEMA
Regia: Alessandro Spallino Con: Raffaella Pasquale, Valeria Mattachini
PREMIO “DISCOVERY CAMPANIA”
VAMOS! STORIA VERA DI UN SOGNO
Produzione: Isolkappa Regia: Daniela Riccardi con: Dario e Franco Leo, Patrizio Rispo
per l’originalità della sua narrazione e la forza evocativa delle immagini, capace di trasportare lo spettatore in un mondo fantastico e immersivo.
PREMIO ECOFILM
THE RIVER AT THE BOTTOM OF MY GARDEN
Produzione e Regia: Guillaume Mazille
per la capacità di raccontare con sensibilità il legame tra uomo e animali e la loro quotidiana lotta per sopravvivere in natura.
PREMIO “IL MARE RACCONTA”
UN MARE DI PORTI LONTANI
Distribuzione: Premiere Film Produzione e Regia: Marco Daffra
per le testimonianze autentiche degli equipaggi e la capacità di raccontare generosità e coraggio della gente di mare nel soccorso ai migranti.
TARGA FESTIVAL
IL FARO: Il fantastico viaggio della banda rulli frulli
Produzione: Filando la rete Distribuzione: Emera film Regia: Gianluca Marcon, Diego Gavioli
TARGA FESTIVAL
CENTO – ASSALTO AL MORO (ASSAULT ON THE MOOR)
Produzione: Xentek Srl – Distribuzione: Punks film Regia: Matteo De Liberato
TROFEO DI CATEGORIA
TITANUS 1904
Produzione: Luiss Business School in collaborazione con Titanus Distribuzione: Punks film Regia: Giuseppe Rossi cast: Valentina Corti, Dario Argento, Lamberto Bava, Alessio Boni, Eleonora Brown, Simone Conti, Nino D’angelo, Guido Lombardo,Enrico Lucherini, Franco Nero, Neri Parenti, Giuseppe Tornatore
per il prezioso lavoro di recupero e valorizzazione della storia del cinema italiano, raccontata con rigore, passione e capacità di far rivivere un secolo di arte e industria cinematografica
TROFEO DI CATEGORIA
FROM CHICLAYO TO THE VATICAN: THE PATH OF POPE LEO XIV
Produzione e Regia: Horacio Vergara Arancibia
per il racconto coinvolgente e appassionato del percorso umano e spirituale del Pontefice tra fede, cultura e storia
SEZIONE CORTOMETRAGGI
PREMIO Giuria Premio Popolare
THE MIRROR OF PRINCES
Distribuzione: Premiere Film Produzione e Regia: Rubens Francesco Giusberti con: Simona Manoni
PREMIO FESTIVAL
LASCIARE
Produzione e Regia: Cara Ronzetti con: Spina Di Giada, Lin Tucci, Carmen Salta, Laura Lamberti, Addyson Tabankin
PREMIO FESTIVAL
FINE VITA MAI
Produzione: Sigarro Pictures – Distribuzione: Premiere Film Regia: Francesco Cesareo cast: Angelo Conforti, Salvatore Mennitti, Alessandro Orrei, Francesco Piccirillo
PREMIO FESTIVAL
L’OSPITE
Produzione: Piovemotion con Cinereus e Red Entertainment Distribuzione: Premiere Film Regia: Alberto De Grandis con: Angelo Maggi, Francesco Pannofino
PREMIO FESTIVAL
CINETECA
Produzione e Distribuzione: Dima Montanari Films Regia: Dima Montanari con: Matteo Belli, Gio’ Michelle Conti, Maria Grazia Ghetti
TROFEO DI CATEGORIA miglior corto straniero
PLACE UNDER THE SUN
Produzione e Regia: Vlad Bolgarin con: Grigore Bechet, Samson Hatman
per la delicata rappresentazione della lotta quotidiana e della resilienza familiare, in cui la tenacia di un padre e la speranza di un figlio si intrecciano in un racconto toccante e pieno di umanità.
TROFEO DI CATEGORIA miglior corto italiano
NEREIDE
Produzione: Santa de Santis Distribuzione: Premiere Film Regia: Alessandro D’Ambrosi con: Giulio Scarpati, Samanta Picciotti, Isabel Russinova, Ciro Minopoli
per l’eleganza narrativa e la raffinata forza visiva, capace di evocare la magia e la profondità del mare, trasformando ogni immagine in emozione.
SEZIONE LUNGOMETRAGGI
PREMIO FESTIVAL
A SE STESSO
Distribuzione: Nexus Entertainment Ltd Produzione: Angelo Antonucci Regia: Ekaterina Khudenkikh con: Enrico Oitiker, Natasha Stefanenko, Francois Eric Gendron
PREMIO FESTIVAL
THE LOW LAND
Distribuzione: AXXON Media Produzione e Regia: Miguel Santesmases con: Aitana Sánchez-Gijón, Pere Arquillue, Itziar Miranda
PREMIO FESTIVAL
PAPA SIERRA
Produzione: Ali Golbaharan, Max Ashen Regia: Arash Sajadi Hosseini con: Rebbeca Lamarche, Krystina Bojonowski, Shervin Esfandry
TROFEO DI CATEGORIA miglior film straniero
HIDDEN MURDER
Produzione: Ramiro Acero Suárez per Sunrise Pictures Distribuzione: Film Factory Entertainment, SL e Vertice Cine
Regia: Antonio Hernández Nuñez con: Blanca Suárez, Eduardo Noriega, Tamar Novas, Claudia Mora, Marian Álvarez, Joaquin Climent
Per aver saputo costruire, con finezza e tensione narrativa, un thriller psicologico che si distingue per la sua struttura originale e coinvolgente.
TROFEO DI CATEGORIA miglior film italiano
UN DELITTO IDEALE
Produzione: Cesare Geremia Giromini, Dario Maria De Luca, Davide Coco PER ANNO 404
Regia: Nicolò Tonani con: Giuseppe Amelio, Valentina Di Simone, Maura Musi, Emanuele Carlo Ostuni.
Attraverso una narrazione lineare ma densa di tensione interiore, il film ricostruisce l’umanità controversa di Gaetano Bresci, l’anarchico che tornò in Italia dall’America per colpire il cuore di un potere che riteneva ormai insopportabile.
PREMIO ALLA CARRIERA “APOLLO D’ORO DI SALERNO”
a PIPPO FRANCO
L’Uomo dal Sorriso Surreale, per una carriera monumentale che ha saputo fondere l’arguzia del cabarettista, la poesia del comico e la versatilità dell’attore, dirigendo con maestria il mondo dello spettacolo per oltre sei decenni. Riconoscimento al suo ruolo di faro della risata intelligente, capace di attraversare e definire intere epoche della televisione, del cinema e della satira italiana, elevando la comicità a forma d’arte popolare e colta.
GRAN TROFEO GOLFO DI SALERNO “IGNAZIO ROSSI”
CAMERA CON VISTA
Produzione: Andrea Cannavale
Distribuzione: Prem1ere Film
Regia: Mario PORFITO
con: Renato Carpentieri, Mario Porfito, Angela De Matteo, per la delicata rappresentazione del legame umano tra due pazienti lungodegenti, capace di raccontare con sensibilità la scoperta reciproca e la riscoperta di sé nel tempo sospeso della malattia.
