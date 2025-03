Film in uscita Global Harmony di Fabio Massa

- Pubblicità -

Arriva finalmente, anche in Italia, nelle sale dal 13 marzo, a Napoli all’American Hall, a Salerno al Cinema San Demetrio, il film Global Harmony, che godrà di un anteprima italiana d’eccezione, il 12 marzo alle ore 21, allo Stabia Hall di Castellammare di Stabia, dove il pubblico celebrerà e incontrerà il suo concittadino Fabio Massa, felice di presentare, nella città che gli ha dato i natali, questa sua nuova fatica cinematografica, come ci ricorda, con soddisfazione, il Sindaco Luigi Vicinanza, che ha assicurato la sua presenza all’evento: “Una bella serata a Castellammare di Stabia dedicata al cinema. Con Fabio Massa, attore e regista affermato sulla scena nazionale e internazionale. Fabio non ha mai dimenticato le sue origini stabiesi. Anzi le ricorda in ogni occasione, nelle interviste televisive, nei festival cinematografici, in occasioni pubbliche. È un degno figlio della Grande Stabia, di cui essere orgogliosi. Vi aspettiamo in tanti per l’anteprima nazionale.”

Global Harmony è un film che racconta un dramma sociale, ambientato nella piccola isola di Lampedusa, che diventa simbolo ma anche protagonista di un viaggio tra speranza e destino. Non mancano i colpi di scena, intriganti e pieni di suspence, dove i bambini, l’amore, l’amicizia e l’inganno sono i veri protagonisti di tutte le storie estreme raccontate. Ci fa capire come un singolo momento può cambiare tutto nella vita dei protagonisti che hanno la possibilità della scelta. Come il giornalista americano Richard Foster, interpretato dall’attore australiano Morgan David Jones, che, ritrovandosi invischiato in una storia di amore e tradimento, attraverso un viaggio emozionante in cui destino e giustizia si scontrano, ritrova il suo riscatto morale.

Prodotto da Goccia Film e Nicheco Holdings, Global Harmony è un film italiano drammatico, un thriller sociologico, girato in lingua inglese e ambientato a Lampedusa, ma anche in Campania, Tunisia, Stati Uniti e Francia.

Il Film gode di un cast internazionale d’eccezione. Un evento cinematografico di grande rilievo che vede la partecipazione di attori di prestigio come Morgan David Jones e Rasha Bilal, Tomas Arana, famoso in Italia per il film Il gladiatore, Mariagrazia Cucinotta, Enrico Lo Verso e Cristina Donadio. Accanto a loro il regista attore Fabio Massa, Denny Mendez, Sergio Muniz, Randall Paul, Yulya Mayerchuk, Naya Menson, Rosetta Pedone e la giovane Faty Ba, al suo debutto cinematografico.

La trama vede Richard Foster (Morgan David Jones), un giornalista due volte vincitore del Premio Pulitzer, cresciuto in una famiglia americana benestante, dedicare la sua vita alla difesa dei diritti umani con una fondazione. Mentre si trova in Italia, resterà coinvolto in un incidente stradale che costerà la vita a una donna incinta. In un disperato tentativo di salvarla, Richard riesce a far nascere la sua bambina, Gaia, e da quel momento la sua vita cambierà in modo radicale.

Un film da non perdere, Global Harmony, il pluripremiato lungometraggio dello stabiese Fabio Massa, che finalmente esce in tutte le sale italiane, per affermare quell’attenzione particolare che la pellicola dedica alle grandi tematiche sociali.

La nostra società e il nostro futuro non possono prescindere dai bambini. Non si possono ignorare quei milioni di bambini che, ancora oggi, vivono in condizioni di sfruttamento disumane. Purtroppo ancora non si riesce a mettere in campo un impegno concreto per le nuove generazioni, per assicurare loro un futuro degno di civiltà evolute. Nel film prende vita una nuova consapevolezza in quanto, frame by frame, i protagonisti vivranno la magia e il sogno della svolta, per mostrare a noi tutti un mondo diverso, ma soprattutto nuovo.

Enrico Deuringer