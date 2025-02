- pubblicità -

Presso la sede di Militia Christi, sabato 8 febbraio, si è tenuto il convegno dal titolo “FOIBE, UNA PAGINA DI STORIA STRAPPATA”.

Relatori dell’evento, magistralmente presentato da Valerio Arenare, sono stati Giustino D’Uva (MSFT), Lorenzo Roselli e Fabrizio Lastei (entrambi dirigenti di Militia Christi).

Gli interventi si sono focalizzati sulla ricostruzione storica degli eventi e sulle conseguenze dell’eccidio perpetrato da parte di Tito e dei suoi sgherri nel segno di una atroce e brutale polizia etnica a danno degli italiani di Istria e Dalmazia.

Non sono mancati momenti di commozione, durante vere e proprie reprimende rivolte- da parte dei relatori – nei confronti di tutti i rappresentanti dello stato italiano dell’epoca, che per decenni hanno insabbiato e nascosto tali vicende per ragioni di bieca opportunità politica.

L’auspicio dei partecipanti è stato quello di diffondere più possibile il ricordo e la memoria degli italiani di Istria e Dalmazia, epurati dalle truppe titine, affinché la tragedia delle FOIBE non sia mai dimenticata.