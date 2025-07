Fondazione Foqus presenta: Maradona, San Gennaro e lo sciopero dei miracoli

- pubblicità -

Dopo il successo della prima proiezione, torna in anteprima “Maradona, San Gennaro e lo sciopero dei miracoli”, la docufiction firmata da Giulio Gargia che racconta con sguardo ironico e poetico l’eterna sfida tra i due grandi miti dell’anima partenopea.

Martedì 5 agosto, all’interno della rassegna ESTATE A CORTE 2025 serata-evento “Sei un mito – eroi dell’immaginario”, la Fondazione Foqus di via Portacarrese a Montecalvario 69 – Napoli, ospita una nuova proiezione dell’opera, che si completa con testimonianze inedite di volti noti e profondamente legati alla città di Napoli: Luigi De Magistris e Maurizio De Giovanni.

La serata, condotta dal critico Alberto Castellano, si aprirà alle 21.00 con il documentario “De Sica attore” di Antonio Mantova, omaggio al grande regista a cinquant’anni dalla sua scomparsa. A seguire, la proiezione del film di Gargia che mette in scena un surreale quanto appassionato derby dell’immaginario tra Maradona e San Gennaro per conquistare – ancora una volta – il cuore dei napoletani. Tra gli ospiti attesi, anche Zap Mangusta, interprete del Pibe de Oro nella docufiction.

Prodotto da Cooperativa Tam Tam in associazione con Millennium Cinematografica e Michelangelo Film, il lavoro di Gargia si presenta come un racconto originale che fonde documentario, fiction e animazione per ritrarre una Napoli contemporanea e mitologica al tempo stesso, attraverso la figura di due icone intramontabili: San Gennaro (interpretato da Patrizio Rispo) e Diego Armando Maradona, impersonato da Zap Mangusta (alias Diego Pesaola, figlio del celebre “Petisso” Bruno).

Le proiezioni continuano: giovedì 7 agosto, ore 21.15, la docufiction sbarca al Cinema Centrale di Imperia

Ingresso: 3,50 euro

Per informazioni e contatti: tamtamcoop@libero.it 366 3188501