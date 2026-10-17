Fondazioni Bancarie e Terzo Settore, due giorni di studi

Il Terzo Settore da beneficiario a interlocutore chiave nella lettura dei bisogni e nella co-progettazione degli interventi sui territori.

Lunedì 19 ottobre dalle 16 a Palazzo Ricca, e martedì 20 ottobre dalle 9:30 a Villa Doria d’Angri, sono in programma il meeting “Cooperazione tra Fondazioni Bancarie e Terzo Settore: risorse e competenze“, e per la prima volta la “Riunione dei Presidenti della consulta delle Fondazioni Bancarie del Sud e Isole”.

Le riflessioni muoveranno anche dai dati del Rapporto ACRI (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa) relativo all’anno 2025, che a fronte di un’attività erogativa complessiva record a livello nazionale pari a 1.424,5 milioni di euro, conferma la necessità di nuovi strumenti perequativi e di filantropia strategica condivisa per riequilibrare gli investimenti sociali nel Mezzogiorno.

Prima giornata

Partecipano nella prima giornata: Orazio Abbamonte Presidente della Fondazione Banco di Napoli, Domenico Credendino Coordinatore della Consulta delle Fondazioni di origine bancaria del Sud e Isole e Presidente Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana, Ezio Raviola Componente comitato di gestione Fondazione Compagnia di San Paolo, Gabriele Sepio Segretario Generale Fondazione Terzjus ETS, Antonio Lucidi Vice presidente Altra Napoli ETS Mauro Gola Presidente Fondazione CRC di Cuneo, Giovanni Puglisi Rettore Emerito Università IULM – Milano e Presidente UNESCO Italia.

Seconda giornata

Nella seconda giornata: Antonio Garofalo Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Napoli “Partenope”, Virgilio D’Antonio Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Salerno, Rosaria Giampetraglia Vicepresidente della Fondazione Banco di Napoli e Direttrice Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Partenope”, Stefano Consiglio Presidente Fondazione con il Sud, Giacomo Spissu Presidente Fondazione Sardegna e Vice Presidente Acri, Giovanni Azzone Presidente Fondazione Cariplo e Presidente Acri, Maurizio Caserta Ordinario di Economia Politica presso l’Università degli Studi di Catania.

La due giorni che riunisce esperti da tutta Italia, si propone come uno spazio di riflessione e dibattito strategico sull’evoluzione delle sinergie tra i soggetti filantropici e gli enti dell’economia sociale. In un contesto caratterizzato da profonde trasformazioni e nuove fragilità, il tradizionale modello di sostegno puramente erogativo ha ceduto il passo a una promozione di percorsi di sviluppo condivisi.

I lavori del meeting si articoleranno attorno a quattro temi fondamentali: il divario territoriale delle risorse: un’analisi focalizzata sull’asimmetria geografica e patrimoniale interna al sistema, evidenziando la marcata disparità tra la capacità erogativa delle FOB del Nord e quella delle fondazioni afferenti alla Consulta del Sud e Isole.

I temi fondamentali

Risorse e sostenibilità: l’esame degli strumenti di finanziamento diretti e di co-finanziamento, orientati all’attivazione di risorse aggiuntive attraverso partnership pubblico-private e reti territoriali resilienti.

Competenze e capacità organizzativa: l’attenzione al rafforzamento gestionale, amministrativo e progettuale degli enti del Terzo Settore, supportati in un percorso di crescita e autosufficienza strutturale.

Modelli di cooperazione e impatto sociale: il ruolo cruciale dell’Università e della ricerca scientifica nella mappatura dei bisogni, nella validazione di soluzioni innovative e nella misurazione rigorosa dell’impatto generato.

Attraverso la condivisione di buone pratiche e l’esame critico delle barriere burocratiche ed economiche, l’evento mira a definire le prospettive future e le priorità strategiche condivise per promuovere un’innovazione sociale inclusiva, capace di valorizzare il capitale umano e relazionale di tutte le comunità, superando i divari storici del Paese.