Formazione, accordo tra Stoà e SAA – School of management

Un programma di formazione avanzato capace di fornire le competenze necessarie a prendere decisioni strategiche nelle aree finanziarie di aziende e istituzioni. Dalla partnership tra Stoà, l’Istituto di Studi per la Direzione e Gestione di Impresa di Ercolano (Napoli) diretto da Enrico Cardillo, e SAA – School of Management di Torino, nasce il nuovo Master Executive in Corporate Finance. Una formula competitiva con i migliori master attualmente disponibili a livello nazionale articolata in 15 weekend alternati che partirà venerdì 8 novembre per concludersi sabato 26 luglio (con test finale previsto per giovedì 31 luglio), presso la sede di Stoà a Villa Campolieto. Ogni giornata formativa sarà strutturata in 4 sessioni da 2 ore ciascuna, dalle 08.45 alle 18.45 circa.

Quindici i moduli previsti intervallati da due company visit a Torino e Milano, case studies, project work e simulazioni: Analisi finanziaria, pianificazione finanziaria, valutazione investimenti, finanziamenti d’azienda, politiche finanziarie, gestione della tesoreria, programmazione e controllo, Financing modelling, Fiscalità d‘impresa, Corporate Governance, Diritto penale commerciale, Finanza internazionale, Sustainable Finance, Valutazione d’azienda, Mergers & Acquisitions.

Il Master è indirizzato a professionisti e laureati che aspirano a una carriera nelle aree finanziarie di aziende e istituzioni, come intermediari finanziari e advisor. Oltre a fornire competenze pratiche e teoriche in gestione finanziaria, valutazione d’impresa e pianificazione strategica, il percorso dà accesso anche a una rete esclusiva di professionisti e alumni di successo, con il supporto di eventi di networking e workshop con aziende leader del settore

A supervisionare il Master è un Comitato Scientifico diretto da Antonio Salvi, Professore Ordinario di Finanza Aziendale all’Università di Torino e docente della SDA Bocconi School of Management.

Coordinatore scientifico è Aurelio Gaeta, avvocato del foro di Napoli e componente del Team legale dello Studio Gaeta esperto di contrattualistica nazionale e internazionale nonché di operazioni straordinarie societarie.

Per iscriversi al Master le domande vanno inviate per raccomandata, via fax o mail o recapitate a mano entro il 1° Novembre 2024 a Stoà – Segreteria Master, Villa Campolieto, Corso Resina 283 – 80056 Ercolano (NA).

Fax: 081.7772688; Pec: stoa@legalmail.it – hrm@stoa.it.