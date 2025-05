Fotografia, Paola Agosti all’Accademia di Belle Arti mercoledì 21

- pubblicità -

Mercoledì 21 maggio, dalle ore 11.00 alle 17.00, l’Accademia di Belle Arti di Napoli ospiterà l’ultimo appuntamento della IX edizione de Il sabato della fotografia, rassegna dedicata al linguaggio fotografico curata da Pino Miraglia.

La giornata, che vedrà protagonista la fotografa Paola Agosti, testimonia la già consolidata collaborazione tra l’Accademia di Belle Arti di Napoli e Casa del Contemporaneo, finalizzata a creare uno scambio di spazi vitali tra Sala Assoli-Moscato e i luoghi dell’Accademia e a una trasmissione di conoscenze tra arte, teatro e fotografia. L’incontro – aperto a studenti e pubblico fino ad esaurimento posti – offrirà un’immersione nella storia del fotogiornalismo e nella fotografia sociale italiana, attraverso l’opera di una delle sue interpreti più autorevoli. In programma talk, letture portfolio e la proiezione di un documentario, per un’intera giornata di riflessione e confronto sul valore della testimonianza visiva.

La prima parte della giornata si svolgerà presso la Biblioteca “Frà Landolfo Caracciolo” nel Complesso Monumentale di San Lorenzo Maggiore con la sezione “Storia d’Italia – Italiane”, all’interno della quale è previsto l’intervento della photoeditor e giornalista Manuela Fugenzi, che dialogherà con Paola Agosti sull’evoluzione dell’immagine femminile nell’editoria e nella fotografia italiana tra gli anni Sessanta e Settanta. Un viaggio nella militanza, nel lavoro, nella quotidianità delle donne, raccontate attraverso lo sguardo lucido e partecipe di Agosti. A seguire, un talk-workshop approfondirà il ruolo della fotografia come strumento di lettura dei cambiamenti sociali. Dopo la pausa pranzo, i partecipanti si sposteranno presso l’Aula Magna dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, dove potranno confrontarsi direttamente con la fotografa durante una sessione di lettura portfolio (su prenotazione). A chiudere la giornata, la proiezione del docufilm “Il mondo in uno scatto” di Claudia Pampinella e Daniele Cini, dedicato al percorso professionale e umano dell’artista.

Classe 1947, torinese, Paola Agosti è una delle figure più significative della fotografia italiana del secondo Novecento. Indipendente fin dagli esordi, ha viaggiato tra Europa, Americhe e Africa, raccontando con la macchina fotografica volti, lotte, mutamenti sociali. Particolare attenzione ha dedicato al mondo femminile, alla memoria della civiltà contadina piemontese e alla diaspora italiana in Argentina. Le sue immagini – presenti in collezioni museali in Italia e all’estero – sono state pubblicate in numerosi volumi e mostre, diventando parte integrante della narrazione visiva del nostro tempo. Con uno sguardo al femminile mai retorico, lucido e partecipe, Agosti ha saputo trasformare la fotografia in memoria viva, in documento che parla al presente.

L’ingresso è gratuito. Per info e prenotazioni è possibile contattare i numeri 345 467 9142; 345 2204383 oppure scrivere a info@movimentiperlafotografia.it

PROGRAMMA:

Biblioteca “Fra’ Landolfo Caracciolo” – Complesso Monumentale di San Lorenzo Maggiore

Ore 11.00 – Sezione STORIA D’ITALIA – ITALIANE: le donne e la fotografia in Italia.

Focus sull’immagine femminile nell’editoria italiana con PAOLA AGOSTI e MANUELA FUGENZI

Ore 12.30

Talk/Workshop con Paola Agosti > Interpretare con la fotografia i cambiamenti sociali e i loro protagonisti.

ore 13.45

Pausa pranzo

Accademia di Belle Arti di Napoli – Aula Magna

ore 14.30

Lettura portfolio degli studenti dell’Accademia

(Si richiede prenotazione alla mail antonio.ruggieri@abana.it)

ore 15.30

Proiezione documentario “Paola Agosti – Il mondo in uno scatto”

Regia: Claudia Pampinella, Daniele Cini